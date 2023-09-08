"Биологическая угроза": в США пилоты задержали рейс на 8 часов из-за сильной диареи у пассажира
Источник:mirror
Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Испанию, вынужденно задержали на 8 часов из-за сильной диареи у одного из пассажиров.
Авиалайнер вернулся в Атланту через 2 часа после взлета. Уборщики и ремонтная бригада потратили 5 часов на чистку салона самолета, в том числе на замену коврового покрытия в проходе, который испортился в результате инцидента.
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Пассажиры вернулись на борт после 8-часовой задержки и они добрались до Барселоны.
Что произошло на борту самолета
Пассажиры рассказали, что экипаж сначала вовсю пытался навести порядок с помощью бумажных полотенец и ароматизированного дезинфекционного средства.
"Но из-за этого в самолете запахло ванильным дерьмом", – рассказал пассажир рейса.
Потом команда с авиадиспетчерской службой объявили о вынужденной посадке над Вирджинией.
Один из собравшихся на борту рассказал, что это было правильным решением.
И моя жена, и я были в самолете. Это был беспорядок. Пилоты приняли правильное решение развернуться. Наземная бригада вырвала ковер и постелила новый. Учитывая обстоятельства, наземная команда, бортпроводники и пилоты проделали отличную работу,
– отметил мужчина.
Что говорят в авиакомпании
Представитель Delta подтвердил, что инцидент произошел из-за "медицинского эпизода".
"Рейс Delta 194 из Атланты в Барселону вернулся в Атланту из-за проблем со здоровьем на борту", – сообщил представитель авиакомпании.
"Наши команды работали максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов в конечный пункт назначения. Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами за задержку и неудобства в их планах поездок", – говорилось в сообщении.
Инцидент назвали биологической угрозой
В одном из сообщений, которое впоследствии распространили в соцсети X (бывший Твиттер), опубликовали фото записей диспетчера, где указано, что возвращение самолета произошло из-за диареи и биологической угрозы.
"Переадресация на ATL – диарея пассажиров по всему самолету – биологическая опасность", – написал диспетчер.
Эта неприятная ситуация произошла через неделю после того, как авиакомпания Air Canada публично извинились перед двумя пассажирами рейса из Сиэтла в Монреаль, которые жаловались на то, что их заставляли сидеть на сиденьях, покрытых рвотой.