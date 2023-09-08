"Биологическая угроза": в США пилоты задержали рейс на 8 часов из-за сильной диареи у пассажира

Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Испанию, вынужденно задержали на 8 часов из-за сильной диареи у одного из пассажиров.

Авиалайнер вернулся в Атланту через 2 часа после взлета. Уборщики и ремонтная бригада потратили 5 часов на чистку салона самолета, в том числе на замену коврового покрытия в проходе, который испортился в результате инцидента.

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Пассажиры вернулись на борт после 8-часовой задержки и они добрались до Барселоны.

Что произошло на борту самолета

Пассажиры рассказали, что экипаж сначала вовсю пытался навести порядок с помощью бумажных полотенец и ароматизированного дезинфекционного средства.

"Но из-за этого в самолете запахло ванильным дерьмом", – рассказал пассажир рейса.

Потом команда с авиадиспетчерской службой объявили о вынужденной посадке над Вирджинией.

Один из собравшихся на борту рассказал, что это было правильным решением.

И моя жена, и я были в самолете. Это был беспорядок. Пилоты приняли правильное решение развернуться. Наземная бригада вырвала ковер и постелила новый. Учитывая обстоятельства, наземная команда, бортпроводники и пилоты проделали отличную работу,

– отметил мужчина.

Что говорят в авиакомпании

Представитель Delta подтвердил, что инцидент произошел из-за "медицинского эпизода".

"Рейс Delta 194 из Атланты в Барселону вернулся в Атланту из-за проблем со здоровьем на борту", – сообщил представитель авиакомпании.

"Наши команды работали максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов в конечный пункт назначения. Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами за задержку и неудобства в их планах поездок", – говорилось в сообщении.

Инцидент назвали биологической угрозой

В одном из сообщений, которое впоследствии распространили в соцсети X (бывший Твиттер), опубликовали фото записей диспетчера, где указано, что возвращение самолета произошло из-за диареи и биологической угрозы.

"Переадресация на ATL – диарея пассажиров по всему самолету – биологическая опасность", – написал диспетчер.

Эта неприятная ситуация произошла через неделю после того, как авиакомпания Air Canada публично извинились перед двумя пассажирами рейса из Сиэтла в Монреаль, которые жаловались на то, что их заставляли сидеть на сиденьях, покрытых рвотой.