Сповільнюють старіння: які продукти слід додати до раціону після 30 років

Харчування – основа гарного самопочуття та здоров'я, а також молодості та краси. З віком наше харчування має змінюватись із врахуванням потреб організму. Розповідаємо, як правильно харчуватися після 30 років і що обов’язково варто включити в раціон.

Пояснила тонкощі харчування після 30 років фітнес-тренерка Марія Копач. За її словами, щоб сповільнити процес старіння після 25 років, підтримувати розумові здібності, молодість і залишатись здоровим, потрібно додати до раціону низку корисних продуктів.

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Які продукти потрібно їсти після 30 років

Ягоди темного кольору

Темні якгоди, як от ожина, лохина, смородина, малина, полуниця містять багато антиоксидантів, які допомагають боротися з шкідливими вільними радикалами в організмі, а відтак запобігають руйнуванню клітин, стимулюють їх регенерацію.

Білкові продукти

Чудовим джерелом білка є рослинні продукти, зокрема, сочевиця, горох, квасоля, нут, горіхи, тофу, соя. Не слід пояснювати, що білок є основним будівельним матеріалом, а тому нам необхідно контролювати його норму. Саме білок допомагає відновленню зношених клітин і сповільнює зменшення м'язової тканини.

Джерела Омега-3

Вони мають потужну протизапальну дію, борються з запаленнями різного характеру, покращують когнітивні навики, увагу та концентрацію. Тому додайте до свого раціону оселедець, скумбрію, лосось, форель, сьомгу, минтай, горіхи, насіння.