Замедляют старение: какие продукты следует добавить в рацион после 30 лет

21 июля 2024, 13:21
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NV

Питание – основа хорошего самочувствия и здоровья, а также молодости и красоты. С возрастом наше питание должно меняться с учетом потребностей организма. Рассказываем, как правильно питаться после 30 лет и что обязательно стоит включить в рацион.

Объяснила тонкости питания после 30 лет фитнес-тренерка Мария Копач. По ее словам, чтобы замедлить процесс старения после 25 лет, поддерживать умственные способности, молодость и оставаться здоровым, нужно добавить в рацион ряд полезных продуктов.

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Какие продукты нужно есть после 30 лет

  • Ягоды темного цвета

Темные ягоды, такие как ежевика, голубика, смородина, малина, клубника содержат много антиоксидантов, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, а затем предотвращают разрушение клеток, стимулируют их регенерацию.

  • Белковые продукты

Отличным источником белка являются растительные продукты, в частности, чечевица, горох, фасоль, нут, орехи, тофу, соя. Не следует объяснять, что белок является основным строительным материалом, а потому нам необходимо контролировать его норму. Именно белок помогает восстановлению изношенных клеток и замедляет уменьшение мышечной ткани.

  • Источники Омега-3

Они обладают мощным противовоспалительным действием, борются с воспалениями различного характера, улучшают когнитивные навыки, внимание и концентрацию. Поэтому добавьте в свой рацион сельдь, скумбрию, лосось, форель, семгу, минтай, орехи, семена.

Автор: Анастасія Лукашевська