Поглиблюють глобальну проблему: антисептики небезпечніші, ніж вважалося

Використання антибіотиків призводить до формування у мікроорганізмів стійкості до цих ліків. Недавні дослідження вказують на те, що подібний вплив на мікроби можуть антисептики та засоби для дезінфекції, навіть в низьких концентраціях.

Антибіотики – це ліки, призначені для лікування інфекцій, спричинених різними мікробами. Вони застосовуються в широкому спектрі галузей, включаючи медицину, ветеринарію та сільське господарство, і тому велика кількість цих препаратів потрапляє в навколишнє середовище. Мікроорганізми, що регулярно стикаються з антибіотиками, успішно адаптуються до них, що призводить до втрати ефективності ліків та перетворення цих мікробів у суперпатогени.

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Нове дослідження антисептиків

Автори нової статті звернули увагу на інше джерело цієї проблеми – антисептики та засоби для дезінфекції. Це речовини, які використовуються навіть ширше, ніж антибіотики, по всьому світу, у великих кількостях і без контролю. Виявляється, вони також допомагають бактеріям розвивати стійкість до антибіотиків та загострюють цю проблему.

Дослідники розглянули десять популярних засобів для дезінфекції, включаючи етанол, хлоргексидин, нітрат срібла, триклозан, гіпохлорит натрію (відомий як "хлорка") та інші. Попри різноманітність областей застосування (від стоматології до дезінфекції приміщень) та механізми дії, антисептики схожі за тим, що вони змінюють структуру зовнішніх мембран бактерій. Саме цей факт, за результатами нового дослідження, сприяє переходу мікроорганізмів у більш небезпечну форму.

Для дослідження вчені обрали об'єктом Acinetobacter baumannii – бактерію, яка часто інфікує пацієнтів в реанімації. Цей патоген відзначається особливою стійкістю до багатьох антибіотиків.

Проти A. baumannii застосували десять різних антисептиків, а зміни в геномі бактерії виявили за допомогою методу інсерційного мутагенезу, викликаного транспозонами. Транспозони, відомі також як мобільні генетичні елементи або "стрибаючі гени", є ділянками ДНК, які можуть вільно переміщатися по геному організму.

Частота вбудовування транспозонів в окремі гени A. baumannii свідчить про те, що антисептики значно впливають на активність цих генів. Особливо це стосується генів, які відіграють роль в формуванні клітинної оболонки та роботі помп множинної лікарської стійкості. За допомогою цих помп бактерія виділяє з клітини назовні різноманітні чужорідні речовини, включаючи антибіотики.

Антисептики підвищують антибіотикорезистентність

В результаті антибіотики не мають потрібного ефекту на бактерії, ті отримують можливість спокійно жити в їхньому середовищі і набувають до них резистентності. Якісь препарати просто не потрапляють усередину клітини, інші швидше виводяться з неї або перестають працювати.

Новий результат підтвердив побоювання щодо того, що антисептики сприяють появі суперпатогенів. Особливо тривожно, що вчені використовували низькі концентрації препаратів, які не можуть убити бактерій. Виходить, безконтрольне та масове застосування засобів для дезінфекції може бути небезпечним для громадського здоров'я.