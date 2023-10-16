Углубляют глобальную проблему: антисептики более опасны, чем считалось

Использование антибиотиков приводит к формированию у микроорганизмов устойчивости к этому лекарству. Недавние исследования указывают на то, что подобное влияние на микробы могут антисептики и дезинфекционные средства, даже в низких концентрациях.

Антибиотики – это лекарство, предназначенное для лечения инфекций, вызванных различными микробами. Они используются в широком диапазоне отраслей, включая медицину, ветеринарию и сельское хозяйство, и потому огромное количество этих препаратов попадает в окружающую среду. Микроорганизмы, регулярно сталкивающиеся с антибиотиками, успешно адаптируются к ним, что приводит к потере эффективности лекарства и превращению этих микробов в суперпатогены.

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Новое исследование антисептиков

Авторы новой статьи обратили внимание на другой источник этой проблемы – антисептики и дезинфекционные средства. Это вещества, которые используются даже шире, чем антибиотики, во всем мире, в больших количествах и без контроля. Оказывается, они помогают бактериям развивать устойчивость к антибиотикам и обостряют эту проблему.

Исследователи рассмотрели десять популярных средств дезинфекции, включая этанол, хлоргексидин, нитрат серебра, триклозан, гипохлорит натрия (известный как "хлорка") и другие. Несмотря на разнообразие областей применения (от стоматологии до дезинфекции помещений) и механизмы действия, антисептики схожи с тем, что они изменяют структуру наружных мембран бактерий. Именно этот факт по результатам нового исследования способствует переходу микроорганизмов в более опасную форму.

Для исследования ученые выбрали объектом Acinetobacter baumannii – бактерией, часто инфицирующих пациентов в реанимации. Этот патоген отличается особой стойкостью ко многим антибиотикам.

Против A. baumannii применили десять разных антисептиков, а изменения в геноме бактерии обнаружили с помощью метода инсерционного мутагенеза, вызванного транспозонами. Транспозоны, известные также как мобильные генетические элементы или "прыгающие гены", являются участками ДНК, которые могут свободно перемещаться по геному организма.

Частота встраивания транспозонов в отдельные гены A. baumannii свидетельствует о том, что антисептики оказывают значительное влияние на активность этих генов. Особенно это касается генов, которые играют роль в формировании клеточной оболочки и работе помп множественной лекарственной стойкости. С помощью этих насосов бактерия выделяет из клетки наружу разнообразные чужеродные вещества, включая антибиотики.

Антисептики повышают антибиотикорезистентность

В результате антибиотики не имеют нужного эффекта на бактерии, те получают возможность спокойно жить в их среде и приобретают к ним резистентность. Какие-либо препараты просто не попадают внутрь клетки, другие быстрее выводятся из нее или перестают работать.

Новый результат подтвердил опасения, что антисептики способствуют появлению суперпатогенов. Особенно тревожно, что учёные использовали низкие концентрации препаратов, которые не могут убить бактерии. Выходит, бесконтрольное и массовое применение средств для дезинфекции может быть опасным для общественного здоровья.