Чоловік безперервно займався сексом 24-години: йому загрожує ампутація пеніса

Чоловіку можуть ампутувати пеніс після "скаженої ночі кохання" – він 24 години займався сексом під екстазі. Зараз 50-річний німець перебуває в лікарні, медики оцінюють його стан як важкий.

Італійські ЗМІ повідомляють, що чоловік звернувся по медичну допомогу на початку цього місяця. Його госпіталізували, але через тиждень його стан значно погіршився.

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Подружжя влаштувало собі шалену ніч кохання

Чоловік і його дружина нібито провели шалену ніч кохання у своїй квартирі. Тільки "ніч" затягнулась, втративши час, пара займалася сексом упродовж приблизно 24 годин. Тут варто зауважити, що чоловік, і дружина перед секс-марафоном прийняли екстазі.

В чоловіка діагностували септичний шок, який спричинив некроз статевого члена і мошонки. Це може загрожувати ампутацією пеніса. Про стан дружини наразі не повідомляють.

Наразі пацієнт лежить у відділенні інтенсивної терапії, проте прогноз не розголошують, не називають і імен пари.

Зазначають, що медикам вдалось стабілізувати стан чоловіка, але через некроз пеніса, найімовірніше, він більше не буде здатним до ерекції, ба більше – можлива ампутація пеніса.