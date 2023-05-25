Мужчина непрерывно занимался сексом 24 часа: ему грозит ампутация пениса

Мужчине могут ампутировать пенис после "бешеной ночи любви" – он 24 часа занимался сексом под экстази. Сейчас 50-летний немец находится в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Итальянские СМИ сообщают, что мужчина обратился за медицинской помощью в начале этого месяца. Его госпитализировали, но через неделю его состояние значительно ухудшилось.

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Супруги устроили себе безумную ночь любви

Муж и его жена провели безумную ночь любви в своей квартире. Только "ночь" затянулась: потеряв время, пара занималась сексом на протяжении примерно 24 часов. Здесь стоит заметить, что муж и жена перед секс-марафоном приняли экстази.

У мужчины диагностировали септический шок, который вызвал некроз полового члена и мошонки. Это может угрожать ампутацией пениса. О состоянии жены пока ничего не сообщают.

Теперь пациент находится в отделении интенсивной терапии, однако прогноз не разглашается, не называют и имен пары.

Отмечают, что медикам удалось стабилизировать состояние мужчины, но из-за некроза пениса, вероятнее всего, он больше не будет способен к эрекции, более того – возможна ампутация пениса.

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Мужчине ошибочно ампутировали пенис

К слову, в Италии около месяца назад произошла тоже подобная история – мужчине ампутировали пенис по медицинским показаниям, но впоследствии оказалось, что это не обязательно было делать, пишет итальянское издание Corriere di Arezzo.

Так, чтобы спасти 60-летнего итальянца от рака, его решили прооперировать. Но у мужчины было не онкозаболевание, а сифилис, как показали впоследствии результаты исследования.

Однако, провели гистологическое исследование специалисты уже после ампутации, не обнаружив опухоли, они поняли, что допустили ошибку.

Теперь мужчина подал в суд – требует компенсировать моральный ущерб. Он жалуется на постоянную потерю трудоспособности, поскольку не может вступать в половое сношение и нормально мочиться.