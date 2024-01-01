Які види раку викликає алкоголь

Відмова від вживання алкоголю часткова або цілковита може знизити ризик розвитку кількох видів раку. У контексті зростання захворюваності на рак це дуже важливі дані.

Дані про зв'язок вживання алкоголю та випадками розвитку онкозахворювань оголосили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Що відомо про кореляцію і про які види раку мова

Дослідники проаналізували десятки досліджень і виявили чіткий зв'язок між зменшенням вживання алкоголю та зниженням ризику певних видів раку. Зокрема, зниження ризику фіксували у таких видах раку, як порожнини рота та стравоходу.

Також було виявлено обмежену кількість доказів на користь того, що зменшення вживання алкоголю може знизити ризик раку молочної залози, гортані та колоректального раку.

Щодо раку печінки та горла дослідники зазначили, що наразі виділили недостатню кількість доказів.

Які сполуки визначні

Учені зосередили увагу ацетальдегіду – токсину, що утворюється під час розщеплення алкоголю в організмі. Цей токсин виявився ключовим фактором у провокуванні раку, який пов'язують з алкоголем. Зменшення вживання алкоголю знизило вплив на організм.

! У ВООЗ повідомили, що понад 740 тисяч випадків раку у 2020 році були пов'язані з вживанням алкоголю. Водночас різні канцерогени в алкоголі не однаково збільшують ризик, але потреба у зниженні вживання алкоголю, очевидна і виправдана.