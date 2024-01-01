Какие виды рака вызывает алкоголь
Источник:NEJM
Отказ от употребления алкоголя частичный или полный может снизить риск развития нескольких видов рака. В контексте роста заболеваемости раком это очень важные данные.
Данные о связи употребления алкоголя и случаях развития онкозаболеваний объявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Что известно о корреляции и о каких видах рака речь
Исследователи проанализировали десятки исследований и выявили четкую связь между уменьшением употребления алкоголя и снижением риска определенных видов рака. В частности, снижение риска фиксировали в таких видах рака, как полости рта и пищевода.
Также было обнаружено ограниченное количество доказательств в пользу того, что уменьшение употребления алкоголя может снизить риск рака молочной железы, гортани и колоректального рака.
Что касается рака печени и горла исследователи отметили, что выделили недостаточное количество доказательств.
Какие соединения достопримечательны
Ученые сосредоточили внимание на ацетальдегиде – токсине, образующемся при расщеплении алкоголя в организме. Этот токсин оказался ключевым фактором в провоцировании рака, связываемого с алкоголем. Уменьшение употребления алкоголя снизило влияние на организм.