Какие виды рака вызывает алкоголь

Отказ от употребления алкоголя частичный или полный может снизить риск развития нескольких видов рака. В контексте роста заболеваемости раком это очень важные данные.

Данные о связи употребления алкоголя и случаях развития онкозаболеваний объявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Что известно о корреляции и о каких видах рака речь

Исследователи проанализировали десятки исследований и выявили четкую связь между уменьшением употребления алкоголя и снижением риска определенных видов рака. В частности, снижение риска фиксировали в таких видах рака, как полости рта и пищевода.

Также было обнаружено ограниченное количество доказательств в пользу того, что уменьшение употребления алкоголя может снизить риск рака молочной железы, гортани и колоректального рака.

Что касается рака печени и горла исследователи отметили, что выделили недостаточное количество доказательств.

Какие соединения достопримечательны

Ученые сосредоточили внимание на ацетальдегиде – токсине, образующемся при расщеплении алкоголя в организме. Этот токсин оказался ключевым фактором в провоцировании рака, связываемого с алкоголем. Уменьшение употребления алкоголя снизило влияние на организм.

! В ВОЗ сообщили, что более 740 тысяч случаев рака в 2020 году были связаны с употреблением алкоголя. В то же время разные канцерогены в алкоголе не одинаково увеличивают риск, но потребность в снижении употребления алкоголя очевидна и оправдана.