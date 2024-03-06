Які алергени є у вашому домі та як їх уникнути: пояснення алергологині

Алергія може сильно псувати якість життя людей, які від неї страждають. І найгірше, що сховатись від алергенів може бути дуже важко, адже їх дуже багато навіть вдома.

Чи можна перебуваючи вдома отримати алергічні реакції? На що звертати уваги та як запобігти алергії вдома? На ці та інші актуальні питання 24 Каналу відповіла лікарка-алергологиня, директорка клініки імунології та алергології AirDoc Анастасія Левченко.

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Пліснява та домашні гриби

Пліснява та гриби – це давно відомі лікарям алергологам домашні збудники алергії.

Анастасія Левченко “Пліснява, цвілеві гриби, що поширюють свої міцелії всюди, де сиро й тепло, обожнюють не лише наші домівки, але й природне середовище. За даними ВООЗ до 10% алергічних реакцій викликає саме пліснява та гриби. Суха мокра трава, опале листя – є просто райськими умовами для розмноження цвілевих грибів. Гниль, яка містить цей алерген, легко потрапляє до наших домівок на взутті, одязі та лапах домашніх улюбленців, дровами, предметами декору, новорічними ялинками”.

Отже, сира деревина, гілки, що зберігаються на відкритому повітрі, – це місце скупчення плісняви та цвілевих грибів. Достатньо принести їх до вашого дому й залишити на декілька днів, щоб швидко запустити розвиток алергічних симптомів.

Домашній пил та кліщі

Коли людина багато часу проводить вдома у погано провітрюваному приміщенні – може проявитися алергія на кліщів домашнього пилу. Пересушене нагріте батареями повітря, додаткові ковдри, які ввечері дістаються з шафи, одяг із вовни – ідеальні умови для утворення пилу. Не варто забувати й про те, що щодня людина втрачає лусочки рогового шару шкіри, якими живляться кліщі. У зимовий період, коли шкіра стає сухою, кількість лусочок збільшується.

Існує низка лайфхаків, які допомагають боротися з побутовою алергією. Не сидіть удома безвилазно – частіше гуляйте на свіжому повітрі. Не забувайте провітрювати будинок і робіть вологе прибирання. Відмінним рішенням стане покупка зволожувача чи очищувача повітря. Усі пилозбірники – декоративні подушки, пледи, м'які іграшки – заберіть у комору. Якщо проблема не вирішується – здайте аналіз на алергію від кліщів домашнього пилу,

– розповіла Анастасія Левченко.

Вода

Чому після контакту з водою з’являються висипання та свербіж? Тому що вода, або хімічні речовини, які в ній подразнюють Т-клітини (тип лейкоцитів, які відіграють важливу роль у захисті організму від паразитів та алергічних реакцій). Ці клітини виділяють гістамін, який і спричиняє висипання та інші подразнення шкіри.

Найбільш алергенний компонент, який можна знайти у складі води з системи центрального водопостачання – хлор. Наразі хлорування води – це надійний спосіб її дезінфекції. Правда, для алергіків це може стати проблемою.

Анастасія Левченко “Це підкидає проблем не лише алергікам, а й людям з чутливою шкірою, оскільки ці речовини можуть викликати сухість та подразнення. У цьому випадку я б радила використовувати фільтри для очищення та пом’якшення води. Це добре вплине не лише на вашу шкіру, а й на волосся. Взагалі при чутливій шкірі обличчя варто вмиватися та чистити зуби бутельованою водою.”

Також зверніть увагу на аптечну косметику для чутливої шкіри. Більш активно використовуйте гідранти та емоленти – це зволожувальні засоби-креми, які пом’якшують та заспокоюють шкіру. Вони здатні створювати захисну ліпідну мантію, яка не дає шкірі втрачати вологу. Температура води також є суттєвим фактором, оскільки негативну реакцію може викликати як холодна, так і гаряча вода, або контрастний перехід.

Але у більшості випадків подразнення шкіри після контакту з водою – це швидше симптом якогось іншого захворювання, а не алергії.