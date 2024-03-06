Какие аллергены есть в вашем доме и как их избежать: объяснение аллерголога

Аллергия может сильно портить качество жизни людей, которые от нее страдают. И хуже всего, что спрятаться от аллергенов может быть очень трудно, ведь их очень много даже дома.

Можно ли находясь дома получить аллергические реакции? На что обращать внимание и как предотвратить аллергию дома? На эти и другие актуальные вопросы 24 Канала ответила врач-аллерголог, директор клиники иммунологии и аллергологии AirDoc Анастасия Левченко.

Также на тему Из чего состоит домашняя пыль и чем она может быть опасна

Плесень и домашние грибы

Плесень и грибы – это давно известные врачам аллергологам домашние возбудители аллергии.

Анастасия Левченко "Плесень, плесневые грибы, распространяющие свои мицелии везде, где сыро и тепло, обожают не только наши дома, но и природную среду. По данным ВОЗ до 10% аллергических реакций вызывает именно плесень и грибы. Сухая мокрая трава, опавшие листья – просто райскими условиями для размножения плесневых грибов. Гниль, которая содержит этот аллерген, легко попадает в наши дома на обуви, одежде и лапах домашних любимцев, дровами, предметами декора, новогодними елками".

Итак, сырая древесина, ветви, хранящиеся на открытом воздухе, – это место скопления плесени и плесневых грибов. Достаточно принести их в ваш дом и оставить на несколько дней, чтобы быстро запустить развитие аллергических симптомов.

Домашняя пыль и клещи

Когда человек много времени проводит дома в плохо проветриваемом помещении – может проявиться аллергия на клещей домашней пыли. Пересушенный нагретый батареями воздух, дополнительные одеяла, которые вечером достаются из шкафа, одежда из шерсти – идеальные условия для образования пыли. Не стоит забывать и о том, что ежедневно человек теряет чешуйки рогового слоя кожи, которыми питаются клещи. В зимний период, когда кожа становится сухой, количество чешуек увеличивается.

Существует ряд лайфхаков, которые помогают бороться с бытовой аллергией. Не сидите дома безвылазно – чаще гуляйте на свежем воздухе. Не забывайте проветривать дом и делайте влажную уборку. Отличным решением станет покупка увлажнителя или очистителя воздуха. Все пылесборники – декоративные подушки, пледы, мягкие игрушки – уберите в кладовку. Если проблема не решается – сдайте анализ на аллергию от клещей домашней пыли,

– рассказала Анастасия Левченко.

Вода

Почему после контакта с водой появляются высыпания и зуд? Потому что вода, или химические вещества, которые в ней раздражают Т-клетки (тип лейкоцитов, которые играют важную роль в защите организма от паразитов и аллергических реакций). Эти клетки выделяют гистамин, который и вызывает высыпания и другие раздражения кожи.

Наиболее аллергенный компонент, который можно найти в составе воды из системы центрального водоснабжения – хлор. Сейчас хлорирование воды – это надежный способ ее дезинфекции. Правда, для аллергиков это может стать проблемой.

Анастасия Левченко "Это подбрасывает проблем не только аллергикам, но и людям с чувствительной кожей, поскольку эти вещества могут вызвать сухость и раздражение. В этом случае я бы советовала использовать фильтры для очистки и смягчения воды. Это хорошо повлияет не только на вашу кожу, но и на волосы. Вообще при чувствительной коже лица стоит умываться и чистить зубы бутилированной водой."

Также обратите внимание на аптечную косметику для чувствительной кожи. Более активно используйте гидранты и эмоленты – это увлажняющие средства-кремы, которые смягчают и успокаивают кожу. Они способны создавать защитную липидную мантию, которая не дает коже терять влагу. Температура воды также является существенным фактором, поскольку негативную реакцию может вызвать как холодная, так и горячая вода, или контрастный переход.

Но в большинстве случаев раздражение кожи после контакта с водой – это скорее симптом какого-то другого заболевания, а не аллергии.