7 найшкідливіших міфів про алкоголь, в які вірить більшість українців

Вживання алкоголю для багатьох людей я невіддільною частиною відпочинку та святкування. Але за останніми даними ВООЗ безпечної дози вживання не існує. Ми зібрали найнебезпечніші міфи про ці напої.

Міф 1 – зниження градуса

Багато людей вважає, що зниження градуса алкоголю, наприклад перехід з горілки на вино, викликає сильніше похмілля. Але похмілля залежить від загальної кількості вжитого алкоголю та швидкості його споживання, а не від послідовності напоїв.

Також на тему Нічого не пила, але пʼяна: у жінки виявили рідкісний синдром

Основна причина похмілля – інтоксикація організму алкоголем та продуктами його розпаду. Незалежно від того, в якому порядку ви п'єте напої, важливим є загальний обʼєм спожитого алкоголю.

Контролюйте кількість спожитого алкоголю та робіть перерви між напоями. Це зменшить навантаження на організм і зменшить ймовірність похмілля.

Міф 2 – змішування напоїв

Вважається, що змішування різних видів алкоголю, наприклад пива та вина, призводить до сильнішого сп'яніння.

Важливим є загальна кількість спожитого алкоголю, а не його вид. Організм переробляє алкоголь однаково, незалежно від його типу. Змішування напоїв може призвести до того, що ви втратите контроль над кількістю випитого, але саме собою воно не посилює сп'яніння.

Слідкуйте за кількістю випитого алкоголю та випивайте склянку води між алкогольними напоями. Це допоможе залишатися тверезішим і запобігти зневодненню.

Міф 3 – про зігрівання

Багато хто вірить, що вживання алкоголю допомагає зігрітися у холодні дні. Алкоголь викликає розширення судин. Кров приливає до поверхні шкіри, і виникає тимчасове відчуття тепла.

Однак це тепло швидко втрачається, тому що воно передається у навколишнє середовище через шкіру – процес терморегуляції. Це може призвести до переохолодження. Використовуйте теплий одяг та гарячі напої без алкоголю, щоб зігрітись. Так тепло зберігається більш ефективно та безпечно.

Міф 4 – про сон

Вважається, що невелика кількість алкоголю перед сном допомагає заснути швидше. Хоча алкоголь має седативну дію і сприяє засипанню, він порушує цикл сну. Особливо фази глибокого сну та швидкого руху очей (REM-сон).

Це призводить до того, що ви прокидаєтеся втомленими. Крім того, алкоголь розслаблює м'язи горла та посилює хропіння. Уникайте алкоголю перед сном. Натомість спробуйте розслаблюючі ритуали: читання чи медитацію.

Міф 5 – про червоне вино для серця

Існує думка, що помірне споживання червоного вина корисне для серця. У червоному вині міститься антиоксидант – ресвератрол, що отримується зі шкірки винограду. Вважається, що він запобігає пошкодженню кровоносних судин, утворенню тромбів та знижує рівень холестерину. Результати досліджень з ресвератролу неоднозначні, необхідне подальше його вивчення.

Отримати ресвератрол можна без алкоголю. Він міститься в червоному винограді та виноградному соку. А зловживання алкоголем приносить більше шкоди, ніж користі.

Міф 6 – про тверезіння

Кава, холодний душ чи фізична активність не прискорюють метаболізм алкоголю в організмі. Печінка виводить алкоголь з постійною швидкістю (вона може відрізнятися у різних людей), і ніякі зовнішні чинники це не можуть змінити. Лише час дозволяє печінці ефективно переробити та вивести алкоголь.

Міф 7 – про похмілля

Ранкове вживання алкоголю нібито допомагає полегшити симптоми похмілля. Але похмеляння збільшує навантаження на печінку, призводить до зневоднення та інших проблем зі здоров'ям, збільшує ризик розвитку алкогольної залежності. Більш ефективні способи боротьби з похміллям: питво велику кількість води, відпочинок та легка їжа.