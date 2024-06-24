7 самых вредных мифов об алкоголе, в которые верит большинство украинцев

Употребление алкоголя для многих людей я неотъемлемой частью отдыха и празднования. Но по последним данным ВОЗ безопасной дозы употребления не существует. Мы собрали самые опасные мифы об этих напитках.

Миф 1 – снижение градуса снижение градуса

Многие люди считают, что снижение градуса алкоголя, например переход с водки на вино, вызывает более сильное похмелье. Но похмелье зависит от общего количества употребленного алкоголя и скорости его потребления, а не от последовательности напитков.

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Основная причина похмелья – интоксикация организма алкоголем и продуктами его распада. Независимо от того, в каком порядке вы пьете напитки, важен общий объем потребленного алкоголя.

Контролируйте количество потребленного алкоголя и делайте перерывы между напитками. Это уменьшит нагрузку на организм и уменьшит вероятность похмелья.

Миф 2 – смешивания напитков

Считается, что смешивание различных видов алкоголя, например пива и вина, приводит к более сильному опьянению.

Важным является общее количество потребленного алкоголя, а не его вид. Организм перерабатывает алкоголь одинаково, независимо от его типа. Смешивание напитков может привести к тому, что вы потеряете контроль над количеством выпитого, но само по себе оно не усиливает опьянение.

Следите за количеством выпитого алкоголя и выпивайте стакан воды между алкогольными напитками. Это поможет оставаться трезвым и предотвратить обезвоживание.

Миф 3 – о согревании о согревании

Многие верят, что употребление алкоголя помогает согреться в холодные дни. Алкоголь вызывает расширение сосудов. Кровь приливает к поверхности кожи, и возникает временное ощущение тепла.

Однако это тепло быстро теряется, потому что оно передается в окружающую среду через кожу – процесс терморегуляции. Это может привести к переохлаждению. Используйте теплую одежду и горячие напитки без алкоголя, чтобы согреться. Так тепло сохраняется более эффективно и безопасно.

Миф 4 – о сне о сне

Считается, что небольшое количество алкоголя перед сном помогает заснуть быстрее. Хотя алкоголь обладает седативным действием и способствует засыпанию, он нарушает цикл сна. Особенно фазы глубокого сна и быстрого движения глаз (REM-сон).

Это приводит к тому, что вы просыпаетесь уставшими. Кроме того, алкоголь расслабляет мышцы горла и усиливает храп. Избегайте алкоголя перед сном. Вместо этого попробуйте расслабляющие ритуалы: чтение или медитацию.

Миф 5 – о красном вине для сердца

Существует мнение, что умеренное потребление красного вина полезно для сердца. В красном вине содержится антиоксидант – ресвератрол, получаемый из кожуры винограда. Считается, что он предотвращает повреждение кровеносных сосудов, образованию тромбов и снижает уровень холестерина. Результаты исследований по ресвератролу неоднозначны, необходимо дальнейшее его изучение.

Получить ресвератрол можно без алкоголя. Он содержится в красном винограде и виноградном соке. А злоупотребление алкоголем приносит больше вреда, чем пользы.

Миф 6 – о трезвости о трезвении

Кофе, холодный душ или физическая активность не ускоряют метаболизм алкоголя в организме. Печень выводит алкоголь с постоянной скоростью (она может отличаться у разных людей), и никакие внешние факторы это не могут изменить. Только время позволяет печени эффективно переработать и вывести алкоголь.

Миф 7 – о похмелье

Утреннее употребление алкоголя якобы помогает облегчить симптомы похмелья. Но похмелье увеличивает нагрузку на печень, приводит к обезвоживанию и другим проблемам со здоровьем, увеличивает риск развития алкогольной зависимости. Более эффективные способы борьбы с похмельем: питье большого количества воды, отдых и легкая пища.