Чи є здоровим дитяче харчування в магазинах: вчені вивчили 600 продуктів

Обираючи харчування для дитини батьки зазвичай орієнтуються на маркування з позначками "органіка", "без додавання цукру/підсолоджувачів", "без консервантів". Однак, майже 60% дитячого харчування не відповідає стандартам, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це свідчать дані нового дослідження, яке охопило понад 600 продуктів. Результати опубліковані в журналі Nutrients.

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Вчені виявили, що 70% продуктів для немовлят і малюків не відповідають вимогам організації в білку, а 44% перевищують загальні потреби в цукрі.

Примітно, що 0% досліджуваних продуктів відповідали рекламним заявам, які використовувалися для продажу на упаковці.

Ризики такої невідповідності

Невідповідність вимогам ВООЗ має не лише короткострокові наслідки для здоров'я дітей. Введення їжі в цьому віці сформує їхній майбутній смак, впливаючи на те, яким смакам та інгредієнтам вони віддадуть перевагу в майбутньому. Фактично, саме дитяче харчування формуватиме харчові звички дітей.

Фахівці радять читати не лише гучні гасла на упакуванні, а й зворотній бік увакупання і читати безпосередньо склад продукту, щоб дізнатись загальний вміст цукру, перевірити, чи є доданий цукор, і проаналізувати список інгредієнтів.

Втім, як зазначили фахівці, далеко не всі повертають пакунок, щоб подивитися на етикетку. Ось чому варто переглянути підхід до маркування на лицьовій стороні упаковки.