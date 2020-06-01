Згідно з даними МОЗ за 1 червня, у Києві та ще чотирьох регіонах України так звана інцидентність COVID-19 перевищує критичну межу в 12 осіб нових хворих за тиждень на 100 тисяч населення. У столиці цифра сягнула позначки 13,18. Однак київська влада ще з 22 травня прийняла рішення про послаблення карантину.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що 22 травня не можна було скасувати рішення, яке набирає чинності 1 червня. Тому послаблення, які починаються з 1 червня, можна запустити рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки (Комісія з питань ТЕБ – 24 канал) регіонального рівня тільки в разі, якщо всі епідеміологічні показники за трьома критеріями відповідають дійсності. Про це він відзначив в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

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За його словами, МОЗ на сьогодні аналізує всі рішення Комісії з питань ТЕБ, прийняті 1 червня, аби подивитися, чи було порушення вимог постанови уряду від травня, яка запровадила адаптивний карантин на території України.

Віктор Ляшко також розповів, що в рішенні, які приймала влада в столиці, було написано: карантин можна послаблювати за умови, якщо в Києві показники відповідатимуть тим, що задекларованим Кабміном. І зауважив, що в постанові Кабінету міністрів чітко вказано, що показники на рівні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки повинні переглядатися не менше, ніж раз на 7 днів.

100% не можна переходити до наступного етапу пом’якшення карантинних заходів. І треба переглядати питання: чому і що саме призвело до зростання, порівняно з тим днем, коли було введено пом'якшення,

– наголосив головний санітарний лікар.

Він зауважив, що головна мета адаптивного карантину – надати можливість відновлюватись певним сферам економіки, але в пріоритеті залишається здоров'я киян і загалом стримування розвитку епідемії на території України.

Про затримки в тестуванні на COVID-19

Віктор Ляшко розповів, що наразі зростають спроможності лабораторної мережі до проведення тестувань. Всі ці черги, які виникли насамперед у містах-мільйонниках, в МОЗ намагаються організаційними шляхами зменшити.

"Щоб воно досить швидко виходило на проведення тестів день у день чи принаймні на наступний день", – зазначив він.

За словами головного санітарного лікаря, зі Львова 500 зразків передали в Тернопіль. Там лабораторія провела дослідження і передала результат назад. У Києві також допомагала референс-лабораторія, аби зменшити чергу.

І додав, що зараз долучають ще лабораторії Держспоживслужби, лабораторії центрів СНІДу, додатково закуповують автоматичні станції для виділення РНК.

Думаю, найближчим часом кількість досліджень зросте, і ми позбудемося такої ситуації з чергами для діагностики коронавірусної хвороби ПЛР-тестами,

– відзначив Віктор Ляшко.



Тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Про використання ІФА-тестів

Віктор Ляшко наголосив, що МОЗ рекомендує використовувати ІФА-тести тільки згідно з прописаним алгоритмом тестування.

У яких випадках проводять ІФА-тестування

З метою діагностики тільки у тих випадках, коли полімеразна ланцюгова реакція показала негативний результат. Тоді дається можливість провести імуноферментний аналіз на виявлення імуноглобулінів M.



Також у МОЗ його рекомендують використовувати, якщо є черга більше, ніж один день. Коли забрали зразок на ПЛР-тест, доставили в лабораторію, але ще не поставили діагноз через чергу, і лабораторія на завтра не може віддати аналіз.

За словами головного санітарного лікаря, якщо будуть виявлені імуноглобуліни, це може свідчити про ранню фазу інфекції. Тому може використовуватися діагноз і розпочинатися лікування.