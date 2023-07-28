10 фактів про секс які точно здивують кожного

Який зв'язок між кішками та садомазохізмом? Що таке форнікофілія? Коли з'явилися перші секс-іграшки в історії? Добірка незвичайних фактів та історій про секс, які точно здивують вашого партнера.

Незвичні факти про секс

1. Протягом життя середньостатистичний здоровий чоловік еякулює близько 7200 разів та перебуває 50 тисяч годин у стані ерекції.

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2. Коли чоловіки племені валібрі вітаються, вони тиснуть один одному не руки, а пеніс.

3. Пеніс слона досягає довжини в середньому 1,95 метра. Але й він не найбільший у тваринному світі – пеніс кита може досягати 2,50 метра. Приблизно такий самий розмір і у гігантського кальмара. Для порівняння: найдовший у світі пеніс людини у стані ерекції – 34 см.

4. Перші секс-іграшки в історії з'явилися 28 тисяч років тому. Кам'яний 20-сантиметровий фалос виявили у 2005 році в печері в Німеччині.

5. Мезоморфофілія означає сексуальний потяг до м'язистого, сильного і потужного тіла. А як щодо еонізму – сексуальної практики, коли чоловік на час статевого акту любить одягатися в жіночий одяг? Ще не дивно? Тоді ось вам форнікофілія — сексуальний інтерес до комах і дрібних тварин, що повзають. Ще? Мізофіл збуджується від самої думки про брудний одяг (з плямами поту, крові, виділеннями).

6. Точку G названо на честь німецького гінеколога Ернста Грефенберга. Він виявив цю ерогенну зону у 1950 році.

7. У великому дослідженні, опублікованому в 1948 році професором Альфредом Чарльзом Кінсі, повідомляється, що 2,8% американців здатні зробити самі собі мінет. Вас це дивує? Тоді знайте, що ще 26% опитаних у тому ж дослідженні зізналися, що вже намагалися, але поки без успіху.

8. У 1950 роках США колу вважали ефективним сперміцидом і використовували як контрацептив для спринцювання піхви.

9. Одна чайна ложка (5 г) сперми має від 5 до 25 ккал.

10. Найдовший у світі зафіксований жіночий оргазм тривав 43 секунди.