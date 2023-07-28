10 фактов о сексе, которые точно удивят каждого

Какая связь между кошками и садомазохизмом? Что такое форникофилия? Когда появились первые секс-игрушки в истории? Подборка необычных фактов и историй о сексе, которые удивят вашего партнера.

Необычные факты о сексе

1. В течение жизни среднестатистический здоровый мужчина эякулирует около 7200 раз и находится 50 тысяч часов в состоянии эрекции.

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2. Когда мужчины племени валибри приветствуются, они давят друг другу не руки, а пенис.

3. Пенис слона достигает длины в среднем 1,95 метра. Но и он не самый большой в животном мире – пенис кита может достигать 2,50 метра. Приблизительно такой же размер и у гигантского кальмара. Для сравнения: самый длинный в мире пенис человека в состоянии эрекции – 34 см.

4. Первые секс-игрушки в истории появились 28 тысяч лет назад. Каменный 20-сантиметровый фаллос обнаружили в 2005 году в пещере Германии.

5. Мезоморфофилия означает сексуальное влечение к мускулистому, сильному и мощному телу. А как насчет эонизма – сексуальной практики, когда мужчина на время полового акта любит одеваться в женскую одежду? Еще не удивительно? Тогда вот вам форникофилия — сексуальный интерес к ползающим насекомым и мелким животным. Еще? Мизофил возбуждается от самого мнения о грязной одежде (с пятнами пота, крови, выделениями).

6. Точка G названа в честь немецкого гинеколога Эрнста Грефенберга. Он обнаружил эту эрогенную зону в 1950 году.

7. В обширном исследовании, опубликованном в 1948 году профессором Альфредом Чарльзом Кинси, сообщается, что 2,8% американцев способны сделать сами себе минет. Вас это удивляет? Тогда знайте, что еще 26% опрошенных в том же исследовании признались, что пытались, но пока без успеха.

8. В 1950 годах США кола считали эффективным спермицидом и использовали как контрацептив для спринцевания влагалища.

9. Одна чайная ложка (5 г) спермы имеет от 5 до 25 ккал.

10. Самый длинный в мире зафиксированный женский оргазм длился 43 секунды.