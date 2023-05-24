В яких продуктах міститься найбільше йоду та для чого він потрібен
Джерело:Harvard Health
Йод – це важливий мінерал, який можна отримати з різних продуктів, включаючи тваринний білок, морські водорості, молочні продукти, деякі сорти риби, бобові та фрукти. Крім того, йод додають у деякі збагачені продукти, такі як хліб, крупи та молоко.
Для чого потрібен йод
Йод – це важливий мікроелемент, який організм не виробляє, тому його потрібно отримувати з їжею чи добавками. Йод потрібен для вироблення гормонів щитовидної залози тироксину і трийодтироніну.
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Без достатньої кількості йоду гормони не працюють належним чином: це може призвести до гіпотиреозу – стану, при якому щитовидна залоза виробляє недостатньо гормонів, або гіпертиреозу – стану, коли їх виробляється надто багато. Гіпотиреоз порушує нормальні метаболічні функції, такі як регулювання частоти серцевих скорочень, температури та маси тіла.
Добова доза йоду, яка рекомендується: 150 мг на день для людей старше 19 років, 220 мг – для вагітних, 290 мг – для жінок, які годують грудьми.
Йод регулює обмін речовин та перетворення енергії, отриманої з їжі, в енергію, яка допомагає клітинам функціонувати та рости. Дефіцит йоду може перешкоджати нормальному росту та розвитку, що особливо небезпечно для вагітних жінок та немовлят.
В яких продуктах міститься йод
Йод міститься в ґрунті та океані, тому його кількість у продуктах варіюється. В основному він є в продуктах тваринного походження та в морських водоростях, меншою мірою – в збагачених продуктах, таких як хліб, крупи та молоко.
У яких продуктах міститься йод:
- морські водорості – норі, ламінарія, комбу, вакам;
- риба та молюски – тріска, консервований тунець, устриці, креветки;
- кухонна сіль із позначкою "йодована";
- молочні продукти – молоко, сир, йогурт;
- яйця;
- яловича печінка;
- курка;
- збагачена дитяча суміш.
Більшість здорових людей добре переносять високе споживання йоду. Однак у деяких випадках надлишок йоду може призвести до гіпертиреозу, при якому прискорюється метаболізм, з'являються дратівливість, стомлюваність і пітливість. Тяжке отруєння йодом зустрічається рідко. Серед симптомів лихоманка, біль у животі, нудота, блювання, відчуття печіння у роті, горлі та шлунку.