В каких продуктах содержится йод и для чего он нужен
Источник:Harvard Health
Йод – важный минерал, который можно получить из различных продуктов, включая животный белок, морские водоросли, молочные продукты, некоторые сорта рыбы, бобовые и фрукты. Кроме того, иод добавляют в некоторые обогащенные продукты, такие как хлеб, крупы и молоко.
Для чего нужен йод
Йод – важный микроэлемент, который организм не производит, поэтому его нужно получать с пищей или добавками. Йод нужен для выработки гормонов щитовидной железы тироксина и трийодтиронина.
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Без достаточного количества йода гормоны не работают должным образом: это может привести к гипотиреозу – состоянию, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, или гипертиреозу – состоянию, когда их производится слишком много. Гипотиреоз нарушает нормальные метаболические функции, такие как регулировка частоты сердечных сокращений, температуры и массы тела.
Рекомендуемая суточная доза йода: 150 мг в день для людей старше 19 лет, 220 мг – для беременных, 290 мг – для кормящих грудью.
Йод регулирует обмен веществ и превращение энергии, полученной из пищи, в энергию, которая помогает клеткам функционировать и расти. Дефицит йода может препятствовать нормальному росту и развитию, что особенно опасно для беременных и младенцев.
В каких продуктах содержится йод
Йод содержится в почве и океане, поэтому его количество в продуктах варьируется. В основном он содержится в продуктах животного происхождения и в морских водорослях, в меньшей степени – в обогащенных продуктах, таких как хлеб, крупы и молоко.
В каких продуктах содержится йод:
- морские водоросли – нори, ламинария, комбу, вакам;
- рыба и моллюски – щепа, консервированный тунец, устрицы, креветки;
- поваренная соль с отметкой "йодированная";
- молочные продукты – молоко, творог, йогурт;
- яйца;
- говяжья печень;
- курица;
- обогащенная детская смесь.
Большинство здоровых людей хорошо переносят высокое потребление йода. Однако в некоторых случаях избыток йода может привести к гипертиреозу, при котором ускоряется метаболизм, появляются раздражительность, утомляемость и потливость. Тяжелое отравление йодом встречается редко. Среди симптомов лихорадка, боль в животе, тошнота, рвота, ощущение жжения во рту, горле и желудке.