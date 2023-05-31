Чому все більше людей мають алергію

Дивлячись на зростання кількості випадків алергії, важко не помітити, що щось не в порядку. Чи то зовнішній світ, чи наші тіла, чи складна взаємодія між ними, але щось йде не так.

Епідемія алергії

Кількість алергиків у світі зростає. Якщо 1997 року близько 0,4% дітей у США страждали на алергію на арахіс, то 2008 – вже 1,4%. Число госпіталізацій через тяжку харчову алергію у Великій Британії потроїлося з 1998 по 2018 рік.

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Показники захворюваності на астму, часто викликану алергією, продовжують зростати – в основному в країнах, що розвиваються. Ще помітне зростання кількості незвичайних алергій типу синдрому альфа-гал – це коли після укусу одного з видів кліщів у людини з'являється сильна алергія на червоне м'ясо.

Чому алергій стає більше

Одна з теорій свідчить, що алергічні реакції розвиваються, щоб виводити з організму канцерогени та токсини – від укусів комах до укусів змій. Навіть кілька століть тому надзвичайна імунна реакція на потенційно смертельний укус змії могла бути корисним способом реакції організму.

Зараз робота нашої імунної системи не відповідає сучасним загрозам. Водночас зміна дієти та способу життя виводить з ладу наш мікробіом підвищуючи ймовірність того, що діти стануть чутливими до харчових алергенів. Стрес також може впливати на нашу сприйнятливість до алергії – гормони стресу провокують подібну реакцію в клітинах мишей, як і алергічні стресори.

Та й лікарі взагалі досі не можуть погодитися з визначенням, що таке алергія та з найкращими способами діагностики. Антигістамінні препарати відкрили у 1937 році, а з 1940-х вони стали основним засобом лікування алергії. Наразі вчені винаходять нові медикаменти: наприклад, вакцини для імунізації людей від укусів бджіл.

Щоб алергікам було легше, потрібні не лише нові ліки, а й кращі умови життя. Наприклад, синдром альфа-гал поширюється через зміни клімату. Земля нагрівається, і діапазон місць проживання кліща розширюється. Ще серед причин – часом неякісне маркування та виробництво їжі. До того ж може впливати зміна дієти, способу життя та підвищений стрес. А через дорожнечу деяких ліків люди можуть не пережити тяжкий алергічний напад.