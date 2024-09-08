Знайшли простий та приємний спосіб зменшити ризик серцево-судинних хвороб

Дослідження, представлене на Європейському кардіологічному конгресі у 2024 році, виявило, що додатковий відпочинок у вихідні дні може зменшити ймовірність розвитку серцевих проблем на 20%. Ті, хто видсипається на вихідних, можуть значно покращити здоров'я свого серця, скоротивши ризик передчасної смерті.

Це відкриття було зроблено в ході дослідження, в якому було проаналізовано дані про сон більш ніж 90 тисяч учасників UK Biobank. Дослідження підтверджує позитивний вплив додаткового сну, особливо для тих, хто протягом робочого тижня страждає від його браку.

Також на тему Створили вакцину, яка швидко знижує рівень холестерину

Нове дослідження сну

Відомо, що люди, які мають дефіцит сну, намагаються відпочити у вихідні, щоб компенсувати недолік. Проте досі мало даних про те, як компенсаторний сон впливає здоров'я серця.

"Додатковий сон у вихідні дні пов'язаний зі зменшенням ризику серцевих захворювань. Цей зв'язок особливо помітний серед тих, хто регулярно не висипається у будні", – зазначив співавтор дослідження пан Янцзюнь Сонг.

Автори дослідження проаналізували інформацію майже 91 тисяч учасників UK Biobank, оцінюючи зв'язок між додатковим сном у вихідні та серцевими захворюваннями. Сон учасників відстежувався за допомогою акселерометрів і був поділений на чотири групи за ступенем компенсації сну.

Група Q1 (n = 22475) мала найменшу компенсацію сну, Q2 (n = 22901) – трохи більше, Q3 (n = 22692) – ще більше, і Q4 (n = 22695) – найбільшу компенсацію сну. Учасники, які спали менш як сім годин за ніч, вважалися такими, що страждають від браку сну, їх було 19 816 (21,8%).

Денний сон на вихідних корисний для серця

Для виявлення серцевих захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність, фібриляцію передсердь та інсульт, використовувалися дані про госпіталізацію та реєстр смертності.

За результатами 14-річного спостереження, учасники з найбільшою кількістю компенсаторного сну (Q4) мали на 19% менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто мав найменшу кількість сну (Q1).

У групі зі щоденним недосипанням ті, хто найбільше компенсував сон, мали на 20% менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто мав найменшу компенсацію. При цьому відмінності між чоловіками та жінками не були виявлені.