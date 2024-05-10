Лише одна ложка на день: знайшли простий спосіб зменшити ризик деменції

Група міжнародних вчених провела масштабне дослідження за участю понад 92 тисячі осіб і з'ясувала, що лише сім грамів оливкової олії в день можуть зменшити ризик смерті від деменції на 28 відсотків.

Оливкова олія є невіддільною частиною середземноморської дієти, яка визнається однією з найздоровіших у світі (наприклад, вона сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань).

Також на тему На скільки живуть довше люди, які дотримуються здорового способу життя

Але й сама оливкова олія має цінні властивості: вона багата мононенасиченими жирними кислотами, зокрема, олеїновою. Вважається, що ці кислоти сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину і підтримці рівня "хорошого", хоча точний механізм цієї дії поки не встановлений.

Нове дослідження оливкової олії

Фахівці з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я (США), Чжецзянського (Китай) та Копенгагенського (Данія) університетів провели проспективне когортне дослідження, в якому брали участь 92 383 людини, з яких 60 582 були жінки.

Середній вік учасників становив 56,4 року, а період спостереження тривав 28 років – з 1990 по 2018 роки. У жодного з учасників на початок дослідження не було діагнозу серцево-судинних захворювань та онкології.

Протягом усього періоду дослідження 4751 людина померла від деменції. Виявлено, що учасники з гомозиготами за алелем аполіпопротеїну APOE ε4, мали в п'ять-дев'ять разів вище ризик померти від нейродегенеративних захворювань, ніж решта учасників.

Оливкова олія зменшує ризик деменції

Однак навіть з урахуванням цього фактора споживання не менше 7 грамів (що дорівнює приблизно одній чайній ложці) оливкової олії на день зменшувало ймовірність смерті від деменції на 28 відсотків. Заміна оливкової олії іншими рослинними оліями або вершковим маслом не призводила до аналогічних результатів.

Оливкова олія може мати протизапальну та нейропротекторну дію завдяки високому вмісту мононенасичених жирних кислот та інших речовин з антиоксидантними властивостями, таких як вітамін Е та поліфеноли,

– пояснила Анна-Джулія Тессье з Гарвардської школи.

Ймовірно, ефект досягається через комбінацію цих сполук, а не через один конкретний елемент.

Вчені підкреслюють, що в цьому дослідженні брали участь в основному білі та освічені люди, тому результати поширювати на інші групи населення не можна. До того ж дослідження було обсерваційним (тобто дані збиралися шляхом простого спостереження за тим, що відбувається), тому стверджувати про прямий зв'язок між зниженням ризику смерті від деменції та вживанням оливкової олії все ж таки не можна.