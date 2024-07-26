Як зменшити ризик колоректального раку: ключові поради від провідного онколога

Провідний науковий співробітник Американської асоціації раку (American Cancer Society) доктор Білл Дахут поділився чотирма методами, які можуть зменшити ймовірність розвитку раку товстої та прямої кишки.

Фахівці відзначають постійне зростання кількості випадків колоректального раку серед людей молодших 50 років, починаючи з 90 років, причини якого до кінця не зрозумілі.

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Білл Дахут вказує, що, попри наявність генетичної схильності до колоректального раку, значне збільшення кількості випадків пов'язують із зовнішніми обставинами. Фактори ризику, такі як неправильне харчування, надмірна вага, алкоголь, куріння та запальні хвороби кишківника можуть сприяти розвитку цього захворювання. Дахут рекомендує внести зміни до способу життя, щоб знизити цей ризик.

Скоротіть споживання червоного м'яса

Міжнародне агентство з вивчення раку відносить червоне м'ясо до категорії "ймовірно канцерогенних" продуктів. Це на основі даних про те, що вживання м'яса може збільшити ризик розвитку не тільки колоректального, а й раку молочної залози та простати.

Американське онкологічне товариство радить зменшити вживання червоного м'яса та частіше вибирати інші джерела білка, такі як риба, птиця та бобові.

Зменште споживання цукру

Лікар Суніл Камат, онколог шлунково-кишкового тракту з клініки Клівленда, стверджує, що цукор сам не викликає рак. Однак зниження його споживання може допомогти у запобіганні раку, оскільки надмірне вживання цукру пов'язане з ожирінням, яке є одним із факторів ризику колоректального раку.

Дослідження також показали зв'язок між високим споживанням підсолоджених напоїв та збільшенням випадків раку товстої кишки.

Збільшуйте споживання клітковини

Більша кількість клітковини в раціоні сприяє покращенню роботи кишківника та серця, стабілізує рівень цукру в крові та знижує ризик закрепів.

Дослідження підтверджують, що харчові волокна відіграють важливу роль у профілактиці раку товстої кишки, покращуючи процес дефекації та знижуючи кількість канцерогенів, що утворюються у процесі травлення.

Обмежте вживання алкоголю

Центр контролю та профілактики захворювань повідомляє, що алкоголь збільшує ризик розвитку багатьох видів раку, включаючи рак ротової порожнини, горла, товстої та прямої кишки, печінки та молочної залози.

Національний інститут раку пов'язує навіть помірне вживання алкоголю з підвищеним ризиком колоректального раку, оскільки алкоголь перетворюється в організмі на ацетальдегід, який може пошкоджувати ДНК клітин та сприяти їхньому безконтрольному розмноженню.