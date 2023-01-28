Чому в сучасних людей знизилася температура тіла

Нормальна температура сьогодні трохи нижча, ніж у людей, які жили 100 – 150 років тому. Причини цього "охолодження" точно не зрозумілі, проте нові експерименти дозволяють пов'язати його зі змінами харчування.

Зниження температури тіла у людей

"Здорову" температуру тіла медики стали фіксувати з середини XIX століття, коли виміри встановили її в межах від 36,2 до 37,5 °C. З того часу цей рівень повільно, але закономірно знижується – за деякими оцінками, в середньому на 0,03 градуси за десятиліття.

Також на тему: Для чого людині потрібен апендикс

Причини таких змін залишаються загадкою, для відповіді на яку висунуто цілу низку гіпотез. Зокрема, передбачається, що розвиток гігієни та медицини, доступність харчування та взагалі більш комфортне життя призвели до послаблення хронічних запальних процесів, що й відбилося у зниженні нормальної температури тіла.

Як на ці процеси впливає мікробіом

Нову версію висунули медики з університету Мічігану. Спочатку вони займалися проблемою сепсису – потужної запальної реакції, що виникає через тотальне поширення інфекції та токсинів організмом. Один із проявів такого стану – незвичайні зміни температури тіла. Іноді вона може блискавично підскакувати до небезпечного рівня, іноді практично не змінюється.

Раніше дослідники показали, що зміни температури дозволяють передбачити перебіг сепсису та його результат. Однак із чим пов'язана та чи інша реакція організму, досі не було зрозуміло. Тому вчені вирішили перевірити стан кишкової мікрофлори у таких хворих. Зібравши зразки у 116 пацієнтів, вони виявили, що зміна температури під час сепсису справді корелює зі складом бактерій у кишечнику. Наприклад, присутність бактерій із групи фирмикутів було пов'язане з сильним зростанням температури.

Щоб підтвердити ці висновки, вчені провели експерименти з мишами: у тварин з нормальним мікробіомом кишечника швидко починалася лихоманка, а гризуни зі стерильним кишечником практично не реагували на сепсис.

До того, вчені помітили, що у тварин другої групи та нормальна температура тіла була трохи нижчою. Її зниження спостерігалося після знищення нормальної мікрофлори антибіотиками. Все це вказує на роль, яку можуть відігравати бактерії кишечника у підтримці певної температури тіла. За останні півтора століття у зв'язку із сильними та масовими змінами дієти мікрофлора теж змінилася. Тому автори роботи припускають, що саме бактерії вплинули на зниження температури тіла у сучасних людей.