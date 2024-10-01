Виявили фізичну причину суїцидальних думок

Американські лікарі виявили зв'язок між суїцидальними думками та порушеннями у певній зоні мозку. Вони запропонували доступний метод моніторингу психічного стану в осіб, що у групі ризику.

Дослідження показали, що суїцидальні думки збільшують шанси на спроби самогубства, що робить важливим своєчасне виявлення та усунення таких думок для підтримки психічного здоров'я, пише Journal of Psychiatric Research.

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Підвищений ризик самогубства

Встановлено, що жінки з тяжким передменструальним синдромом вдвічі частіше допускають самогубство, а серед підлітків до суїцидальної поведінки призводять нездатність висловити емоції, почуття тягаря та критика з боку близьких.

Раніше психіатри встановили, що суїцидальні думки асоціюються з дисфункцією кількох нейронних мереж у мозку. Це відкриття було можливим завдяки використанню функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ), хоча через високу вартість методика не може бути використана в клінічній практиці для оцінки ризику самогубств.

Новий спосіб визначення людей з високим ризиком самогубства

Фахівці з Техаського університету та Національного інституту психічного здоров'я (США) випробували електроенцефалографію (ЕЕГ) для виявлення суїцидальних думок та ідентифікували новий біомаркер.

У дослідженні брали участь 111 добровольців віком від 10 до 26 років, які мали депресивні або біполярні розлади. Крім ЕЕГ, вони пройшли велике психіатричне тестування. Наявність суїцидальних думок під час тестів була пов'язана з порушеннями нейронної мережі мозку, відповідальної за стандартний режим його роботи.

Це відкриття, на думку дослідників, може бути біологічним індикатором ризику самогубств і зробити ЕЕГ ефективним і доступним засобом виявлення.

Розуміння нейробіологічних механізмів суїцидальних думок та їхніх маркерів допоможе лікарям визначати пацієнтів із підвищеним ризиком та розробити заходи для запобігання суїцидальної поведінки.