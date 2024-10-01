Обнаружили физическую причину суицидальных мыслей

Американские врачи обнаружили связь между суицидальными мыслями и нарушениями в определенной зоне мозга. Они предложили доступный метод мониторинга психического состояния у лиц, находящихся в группе риска.

Исследования показали, что суицидальные мысли увеличивают шансы на попытки самоубийства, что делает важным своевременное выявление и устранение таких мыслей для поддержания психического здоровья, пишет Journal of Psychiatric Research.

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Повышенный риск самоубийства

Установлено, что женщины с тяжелым предменструальным синдромом вдвое чаще допускают самоубийство, а среди подростков к суицидальному поведению приводят неспособность выразить эмоции, чувство бремени и критика со стороны близких.

Ранее психиатры установили, что суицидальные мысли ассоциируются с дисфункцией нескольких нейронных сетей в мозге. Это открытие было возможным благодаря использованию функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), хотя из-за высокой стоимости методика не может быть использована в клинической практике для оценки риска самоубийств.

Новый способ определения людей с высоким риском самоубийства

Специалисты из Техасского университета и Национального института психического здоровья (США) испытали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для выявления суицидальных мыслей и идентифицировали новый биомаркер.

В исследовании принимали участие 111 добровольцев в возрасте от 10 до 26 лет, которые имели депрессивные или биполярные расстройства. Кроме ЭЭГ, они прошли обширное психиатрическое тестирование. Наличие суицидальных мыслей во время тестов было связано с нарушениями нейронной сети мозга, ответственной за стандартный режим его работы.

Это открытие, по мнению исследователей, может быть биологическим индикатором риска самоубийств и сделать ЭЭГ эффективным и доступным средством выявления.

Понимание нейробиологических механизмов суицидальных мыслей и их маркеров поможет врачам определять пациентов с повышенным риском и разработать меры для предотвращения суицидального поведения.