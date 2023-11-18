Знайшли новий неочікуваний фактор, який підвищує ризик серцевих захворювань

Дослідники виявили взаємозв'язок між рівнем освіти, яку отримали у ранньому віці, та ймовірністю розвитку серцево-судинних захворювань у подальшому зрілому та літньому житті.

Перевірити гіпотезу про те, що освіта може мати довгострокові наслідки для здоров'я людей, взялася команда з Медичної школи Петербурзького університету на чолі з кардіологом та доцентом медицини Джаредом В. Маньяні.

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Нове дослідження серцево-судинних захворювань

Вчені проаналізували дані шести попередніх групових досліджень, що проходили у США з 1985 по 2015 рік. У них брали участь понад 40 тисяч чоловіків і жінок (середній вік – приблизно 58 років), які спочатку не мали серцево-судинних захворювань.

Вчені оцінили зв'язок між освітою та ризиком хвороб серця протягом життя. При аналізі враховували конкуруючі ризики, тобто ймовірність смерті через причини, не пов'язані з інфарктами, інсультами та іншими патологіями серцево-судинної системи.

Освіта впливає на здоровʼя серця

З'ясувалося, що у чоловіків і жінок з освітою нижчою за середню або тих, хто закінчив лише середню школу, ризик серцево-судинних захворювань або смерті від них був у 1,4 – 1,7 раза вищим, ніж у випускників вузів.

Також виявилося, що у людей з вищою освітою патології серцево-судинної системи, як правило, виникали пізніше. Таким чином, вчені зробили висновок, що вищий рівень освіти асоціюється з більшою тривалістю здорового життя.

Чому так відбувається

Пояснюючи свої результати, медики зазначили, що рівень освіти може впливати на медичну грамотність людей та спонукати їх вести здоровіший спосіб життя. Це допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань – основна причина смерті у світі.

Крім того, у США, як і в інших країнах, освіта тісно переплетена з професійними можливостями. Від цього, своєю чергою, залежать доступ до загального та спеціалізованого лікування, наявність матеріальних переваг, схильність до екологічних і психологічних факторів.