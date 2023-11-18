Нашли новый неожиданный фактор, повышающий риск сердечных заболеваний

Исследователи выявили взаимосвязь между уровнем образования, полученным в раннем возрасте, и вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшей зрелой и летней жизни.

Проверить гипотезу о том, что образование может иметь долгосрочные последствия для здоровья людей, взялась команда из Медицинской школы Петербургского университета во главе с кардиологом и доцентом медицины Джаредом В. Маньяни.

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Новое исследование сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые проанализировали данные шести предыдущих групповых исследований, проходивших в США с 1985 по 2015 год. В них участвовало более 40 тысяч мужчин и женщин (средний возраст – примерно 58 лет), которые изначально не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые оценили связь между образованием и риском заболеваний сердца в течение жизни. При анализе учитывали конкурирующие риски, то есть вероятность смерти по причинам, не связанным с инфарктами, инсультами и другими патологиями сердечно-сосудистой системы.

Образование влияет на здоровье сердца

Выяснилось, что у мужчин и женщин с образованием ниже средней или тех, кто окончил только среднюю школу, риск сердечно-сосудистых заболеваний или смерти от них был в 1,4 – 1,7 раза выше, чем у выпускников вузов.

Также оказалось, что у людей с высшим образованием патологии сердечно-сосудистой системы, как правило, возникали позже. Таким образом, ученые заключили, что высший уровень образования ассоциируется с большей продолжительностью здоровой жизни.

Почему так происходит

Объясняя свои результаты, медики отметили, что уровень образования может влиять на медицинскую грамотность людей и побуждать их здоровый образ жизни. Это помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний – основная причина смерти в мире.

Кроме того, в США, как и в других странах, образование тесно переплетено с профессиональными возможностями. От этого, в свою очередь, зависит доступ к общему и специализированному лечению, наличие материальных преимуществ, склонность к экологическим и психологическим факторам.