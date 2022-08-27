Знайшли простий спосіб зменшити ризик хвороби Альцгеймера

Ефективного лікування хвороби Альцгеймера та інших вікових захворювань нервової системи досі не існує, проте зміна способу життя може, як мінімум, знизити ризик його розвитку.

Хвороба Альцгеймера та розумова діяльність

Хвороба Альцгеймера є найчастішою причиною недоумства, що розвивається в літньому та старечому віці. Перші симптоми можуть виникнути вже після 40 років, а після 70-річного віку частота захворювання сягає 30%.

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Питання, чи здатна активна розумова праця може допомогти уникнути деменції, вивчається давно. Нині відомо, що у людей, які найбільш активно займалися розумовою діяльністю протягом життя, зниження когнітивних функцій відбувається на 32% повільніше. У тих, хто мало читає, пише, отримує та обробляє недостатньо інформації, деменція розвивається швидше.

Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Вчені з Університету Раша вважають, що нескладна розумова активність, така як читання, карти та головоломки може продовжити здоров'я мозку навіть у людей старше 80 років. У своєму новому дослідженні вони зібрали та проаналізували дані 1,9 тисячі осіб, середній вік яких склав 80 років. Ні в кого з них не було діагностовано деменцію.

На початку дослідження вчені провели опитування учасників про те, як часто вони читали книги, грали у шахи, карти чи збирали головоломки минулого року. Добровольці також повідомили про свою розумову та пізнавальну активність у дитинстві, у зрілому та середньому віці.

Розумова діяльність відтерміновує деменцію

За 6,8 року спостережень у 457 учасників було діагностовано хворобу Альцгеймера. Вчені виявили, що у людей з найбільшою розумовою активністю деменція розвивалася в середньому в 94 роки, в той час у тих, хто менше тренував свій мозок або не робив цього зовсім, це захворювання з'явилося на п'ять років раніше, в 89 років.

Ці результати чудово узгоджуються з десятиліттями фундаментальної науки і дають перший докладний "рецепт" когнітивної діяльності, який лікарі можуть запропонувати своїм пацієнтам та громадськості загалом для профілактики цього захворювання,

– зазначили науковці.

Автори дослідження також вивчили мозок 695 учасників, які померли під час дослідження та не виявили зв'язку з когнітивною активністю та маркерами хвороби Альцгеймера, таких як бета-амілоїдні бляшки. Вчені зазначили, що підтримка розумової активності в тонусі – це не "чарівна пігулка" проти захворювання, а лише спосіб його відстрочити.