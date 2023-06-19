Знайшли простий спосіб профілактики діабету

Дослідження показало, що обмежене за часом харчування може покращити метаболічні показники здоров'я. Йдеться про споживання більшої кількості калорій вранці. Вчені стверджують, що такий підхід може стабілізувати вагу та коливання рівня цукру в крові.

Йдеться про роботу вчених із США, які оцінили вплив на здоров'я обмеженого за часом харчування (обмеження калорій протягом перших восьми годин дня).

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Нове дослідження харчування

Попередні дослідження показали, що ця форма інтервального голодування може покращити кардіометаболічне здоров'я та стабілізувати рівень цукру у крові. Проте команда хотіла визначити, чи пов'язані ці покращення із втратою ваги чи стратегією голодування.

Дослідники порівняли дві групи учасників з переддіабетом та ожирінням. У першій групі людям давали 80% денних калорій до 13:00, у другій був звичайний режим харчування, коли 50 відсотків щоденних калорій споживалися після 16:00. Пацієнти були рандомізовано розподілені до груп, а через 7 днів їх переводили в альтернативну групу також на тиждень. Пацієнти носили прилади, які вимірюють рівень цукру в крові, протягом усього дослідження.

Калорійний сніданок зменшує ризик діабету

Вчені виявили, що вага учасників була стабільною протягом усього дослідження. Але при цьому раннє харчування з обмеженням часу призводило до зменшення середньої амплітуди глікемічного відхилення та зменшення часу вищого діапазону (глюкоза в крові > 140 мг/дл) — порівняно із групою зі звичайним режимом харчування.

Згідно з результатами дослідження, тип харчування з обмеженням за часом завдяки своєму впливу на рівень цукру в крові може запобігти прогресуванню діабету 2 типу у людей з переддіабетом або ожирінням.