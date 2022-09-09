Замінники цукру підвищують ризик небезпечних захворювань

Штучні підсолоджувачі не можна назвати здоровою альтернативою цукру. Вони на 9 – 18% можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань.

Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі широко використовуються як низькокалорійні альтернативи цукру. Вони мають світовий ринок вартістю 7,2 мільярда доларі, вони містяться в тисячах продуктів по всьому світу, зокрема в харчових продуктах, які пройшли ультраобробку.

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Кілька досліджень пов’язують споживання штучних підсолоджувачів або штучно підсолоджених напоїв зі збільшенням ваги, високим кров’яним тиском і запальними процесами, але результати залишаються неоднозначними щодо ролі штучних підсолоджувачів у причині різних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання.

Нове дослідження штучних підсолоджувачів

Щоб дослідити це питання глибше, група дослідників із Французького національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень (Inserm) взяли дані про 103 388 учасників (середній вік 42 роки; 80% жінок) з вебдослідження NutriNet-Santé, започаткованого у Франції в 2009 році для дослідження зв’язку між харчуванням і здоров’ям.

Учасники дослідження пів року вели щоденники харчування. Вони вказували в них, що з'їли і випили. Виявилося, що підсолоджувачі в різній формі вживали 37% добровольців.

Негативний вплив штучних підсолоджувачів

За учасниками дослідження спостерігали 10 років. За цей час у групі зафіксували приблизно 1500 серцево-судинних проблем. Серед них ішемічні напади, інфаркти та інсульти. У тих, хто вживав цукрозамінники, ризик розвитку таких станів виявився на 9% вищим, а цереброваскулярних захворювань – на 18%.

Цереброваскулярні захворювання, або судинні захворювання головного мозку – це група захворювань, що проявляються ураженням судин головного мозку та судин шиї та призводять до пошкодження речовини головного мозку.

Цереброваскулярні захворювання – що це? Це група захворювань, що проявляються ураженням судин головного мозку та судин шиї та призводять до пошкодження речовини головного мозку.

При цьому різні підсолоджувачі впливали на здоров'я по-різному: аспартам був більше пов'язаний із цереброваскулярними проблемами, а сукралоза та ацесульфам – з коронарною хворобою серця.