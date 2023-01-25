Частий перегляд телевізора шкодить вашому мозку

Два дослідження нагадали про шкоду перегляду телевізора. Насамперед вчених цікавив не зміст телевізійних програм, а час, який люди проводять без руху.

Вчені проаналізували дані великого дослідження "Атеросклероз у місцевих громадах", яке проводилося в США з 1980 по 2010 роки. Їхньою метою було уточнити вплив сидячого способу життя в середньому віці на когнітивні функції та ризик деменції у подальшому житті. Тому їх зацікавили дані, як багато часу учасники дослідження проводили біля телевізором.

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Перше дослідження

Усіх учасників опитали, як часто вони дивляться телевізор на початку дослідження (1987 – 1989 роки), це опитування повторили у 1990. Учасники повідомляли не час щоденного перегляду, а свою суб'єктивну думку – роблять це рідко, середньо, часто або дуже часто.

Перше дослідження провела група вчених під керівництвом Пріі Палти з Колумбійського університету. Автори зіставили те, як багато учасників дивилися телевізор, з результатами когнітивних тестів, які ті пройшли в 1990 роках і наприкінці дослідження (2011 – 2013 роки).

Вчені виявили, що показники когнітивних тестів у людей, які дивилися телевізор часто або порівняно часто, за 15 років знизилися на 7% більше, ніж у тих, хто це робив рідко. Частий перегляд телевізора був пов'язаний з ризиком деменції. Цей зв'язок існував навіть у людей, які стверджували, що роблять вправи.

Друге дослідження

Автори другого дослідження, яким керувала Келлі Гебріел з Американської кардіологічної асоціації, фокусувалося на невеликій групі учасників, яким провели МРТ-сканування головного мозку у 2011 році. Вчені проаналізували знімки та виявили, що звичка часто дивитися телевізор пов'язана зі зменшенням кількості сірої речовини порівняно з показниками людей, які роблять це рідко.

Сіра речовина мозку складається з нервових клітин. Воно грає найважливішу роль у всіх функціях організму, включаючи когнітивні. Зазвичай що більше її об'єм, то кращі когнітивні функції.

Вчені вказують, що перегляд телевізора – тип сидячого проведення часу. Нові дані показують, що це пов'язано з погіршенням когнітивних здібностей і стану маркерів здоров'я мозку. Тому зменшення сидячого часу дуже важливе для підтримки оптимального здоров'я мозку.

Експерти додали, що не всі типи сидячого проведення часу однаково шкодять когнітивним здібностям. Перегляд телевізора відноситься до типів активності, які не стимулюють когнітивну діяльність. З іншого боку, читання, настільні ігри та робота з комп'ютером швидше допомагають запобігти деменції.