Достатньо правильно дихати: знайшли простий спосіб знизити артеріальний тиск

Вчені мають хороші новини для людей з гіпертонією. Команда дослідників виявила, що дихальні вправи можуть знизити артеріальний тиск так само ефективно, як і ліки.

Гіпертонія може призвести до різноманітних проблем зі здоров'ям, від втрати зору до інсультів та інфарктів. Як правило, таким пацієнтам пропонують змінити свій раціон і більше займатися спортом. Якщо це не вирішує проблему, призначають ліки. Вчені розглянули новий тип терапії для зниження рівня артеріального тиску — тренування дихання з опором.

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Новий спосіб знизити тиск

Тренування дихання з опором передбачає вдих і видих через невеликий пристрій щодня протягом кількох хвилин. Пристрій змушує пацієнта використовувати свої дихальні м’язи, щоб проштовхувати та протягувати повітря через нього, роблячи його сильнішим.

І це, як виявили дослідники, також знижує артеріальний тиск. Пристрій використовується вже кілька років як засіб для допомоги спортсменам, співакам і людям зі слабкими легеневими м'язами.

Ефективність вправ дихання з опором

Кілька груп здорових добровольців практикували тренування протягом кількох хвилин щодня протягом шести тижнів. Кожен з них робив вдих і видих за допомогою пристрою 30 разів на кожному сеансі. Кожному з волонтерів вимірювали артеріальний тиск до та після тренування.

Дослідники виявили тривале падіння систолічного артеріального тиску на 9 мм рт.ст. (вище число в показниках артеріального тиску). Вчені порівнюють ці результати з тими, які відбуваються під час лікування. Вони також відзначають, що це схоже на зміни у пацієнтів, які починають режим аеробних вправ, таких як ходьба, їзда на велосипеді або біг.

Науковці припускають, що такі тренування можуть використовувати пацієнти будь-якого віку, які не можуть виконувати фізичні вправи для зниження артеріального тиску.

Як робити дихальні вправи з опором: дивитись відео