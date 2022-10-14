Вчені змогли діагностувати деменцію за 9 років до її появи

Кембриджські вчені показали, що можна діагностувати ознаки порушення роботи мозку у пацієнтів ще за дев’ять років до того, як їм поставлять діагноз "деменція".

Нове дослідження деменції

Дотепер було незрозуміло, чи можливо виявити зміни у функції мозку до появи симптомів. Щоб допомогти відповісти на це запитання, дослідники з Кембриджського університету звернулися до UK Biobank, біомедичної бази даних і дослідницького ресурсу, що містить анонімну генетичну інформацію та інформацію про спосіб життя та здоров’я людей з Великої Британії.

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Окрім збору інформації про стан здоров’я та діагнози захворювань учасників, UK Biobank зібрав дані багатьох тестів, включаючи розв'язання проблем, пам’ять, час реакції та силу стискання, а також дані про втрату та збільшення ваги та кількість падінь. Це дозволило їм визначити, чи були якісь ознаки в той час (між п’ятьма та дев’ятьма роками до встановлення діагнозу).

Коли ми вивчили історії пацієнтів, стало зрозуміло, що вони мали деякі когнітивні порушення за кілька років до того, як їх симптоми стали достатньо очевидними, щоб поставити діагноз. порушення часто були незначними, але поширювалися на низку аспектів пізнання,

– розповів автор дослідження Нол Сваддівудхіпонг.

Ознаки хвороби Альцгеймера з'являються задовго до діагнозу

Люди, у яких згодом розвинулася хвороба Альцгеймера, мали нижчі показники порівняно зі здоровими людьми, коли йшлося про розв'язання проблем, час реакції, запам’ятовування чисел, перспективну пам’ять (нашу здатність запам’ятовувати, що потрібно зробити пізніше). Це також стосувалося людей, у яких розвинулася більш рідкісна форма деменції, відома як лобно-скронева деменція.

Пацієнти, у яких розвинулася хвороба Альцгеймера, частіше, ніж здорові дорослі, мали падіння протягом попередніх 12 місяців. Ті пацієнти, у яких розвивався рідкісний неврологічний стан, відомий як прогресуючий супрануклеарний параліч (ПСП), який впливає на рівновагу, мали більш ніж удвічі більшу ймовірність падіння, ніж здорові люди.

Раніше японський виробник ліків Eisai заявив, що його експериментальний препарат леканемаб допоміг уповільнити зниження мислення у людей на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера