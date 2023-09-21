Як позбутися запаху часнику: знайшли новий дієвий метод

Часник вважається надзвичайно корисним продуктом. Однак його запах (особливо із рота) не подобається практично нікому. Наразі вчені виявили новий продукт, який ефективно придушує цей аромат.

Які продукти зменшують запах часнику

Своїм характерним запахом та смаком часник завдячує аліцину. Це речовина, що виділяється ферментом під назвою аліназа. Вчені вже складали рейтинги продуктів, які допомагають ефективно подолати запах часнику.

Також на тему На що варто звернути увагу восени: топ найкорисніших сезонних продуктів

Наприклад, у 2016 році дослідники з Університету Огайо (США) провели експерименти з добровольцями, які заїдали та запивали часник різними продуктами та напоями. Аналіз складу летких речовин у видиху дозволив вибрати серед цих продуктів найкращі: ними стали листя салату та свіжа м'ята, що містять ферменти та феноли. Також до списку традиційно входили цикорій, картопля, баклажани, сушені та свіжі трави, фрукти, лимонний сік, зелений чай.

Йогурт послаблює запах часнику

У новому дослідженні вчені показали, що простий йогурт із незбираного молока запобігає попаданню в повітря майже всіх летючих сполук, відповідальних за різкий запах часнику.

Для кожного експерименту дослідники поміщали однакову кількість сирого часнику у скляні пляшки. Вони перевіряли, що цей часник вивільняє досить високі концентрації летких речовин на основі сірки настільки високі, що людський ніс може їх виявити. Для вимірювання рівнів летких молекул у газоподібній формі, присутніх до та після кожної обробки, застосували мас-спектрометрію.

Виявилося, що йогурт ефективно знижує вміст основних летких речовин сирого часнику, які викликають неприємний запах. Ці результати стануть основою майбутніх досліджень, аналізують різні білки. Їх можна буде включати до складу ідеального часникового продукту, який не вироблятиме настільки сильний і довгий неприємний запах.

Крім цього, дослідники протестували дезодоруючий ефект йогурту та його окремих компонентів на смаженому часнику. Вони виявили, що смаження часнику сама по собі значно зменшує кількість летких сполук, що викликають запах.