Как избавиться от запаха чеснока: нашли новый действенный метод

Чеснок считается очень полезным продуктом. Однако его запах (особенно изо рта) не нравится практически никому. Ученые обнаружили новый продукт, который эффективно подавляет этот аромат.

Какие продукты уменьшают запах чеснока

Своим характерным запахом и вкусом чеснок обязан алицину. Это вещество, выделяемое ферментом под названием алиназа. Ученые уже составляли рейтинги продуктов, помогающих эффективно преодолеть запах чеснока.

Также на тему На что стоит обратить внимание осенью: топ самых полезных сезонных продуктов

К примеру, в 2016 году исследователи из Университета Огайо (США) провели эксперименты с добровольцами, которые заедали и запивали чеснок разными продуктами и напитками. Анализ состава летучих веществ в выдохе позволил выбрать из этих продуктов самые лучшие: ими стали листья салата и свежая мята, содержащие ферменты и фенолы. Также в список традиционно входили цикорий, картофель, баклажаны, сушеные и свежие травы, фрукты, лимонный сок, зеленый чай.

Йогурт ослабляет запах чеснока

В новом исследовании ученые показали, что простой йогурт из цельного молока предотвращает попадание в воздух почти всех летучих соединений, ответственных за резкий запах чеснока.

Для каждого эксперимента исследователи помещали одинаковое количество сырого чеснока в стеклянные бутылки. Они проверяли, что этот чеснок высвобождает достаточно высокие концентрации летучих веществ на основе серы настолько высоки, что нос человеческий может их обнаружить. Для измерения уровней летучих молекул в газообразной форме, присутствовавших до и после каждой обработки, применили масс-спектрометрию.

Оказалось, что йогурт эффективно снижает содержание основных летучих веществ сырого чеснока, вызывающих неприятный запах. Эти результаты станут основой будущих исследований, анализируют разные белки. Их можно будет включать в состав идеального чесночного продукта, который не производит столь сильный и длинный неприятный запах.

Кроме того, исследователи протестировали дезодорирующий эффект йогурта и его отдельных компонентов на жареном чесноке. Они обнаружили, что жарка чеснока сама по себе значительно уменьшает количество летучих соединений, вызывающих запах.