Пліснява допоможе людям побороти рак

Дослідники виявили в плісняві виду Aspergillus cavernicola малиновий пігмент, який має високу протипухлинну дію в експериментах.

Вчені проаналізували склад плісняви та виявили нову сполуку з деякими перспективними протираковими властивостями. Протипухлинний ефект продемонстрували в лабораторних експериментах, але вчені сподіваються на клінічне застосування випадково виявленого малинового барвника.

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Безпечний грибок

Вид грибка, який досліджували, називається Aspergillus cavernicola. Вчені виявили, що екстракт грибка містить пігмент під назвою цис-кавернамін, темно-малиновий барвник, що володіє властивостями, подібними до пігментів відомого грибка під назвою Monascus.

У Китаї монаскус використовується вже понад 2000 років, як у медицині, так і у виробництві червоного дріжджового рису. На відміну від Monascus, який заборонений у Сполучених Штатах як джерело цитриніну мікотоксину, A. cavernicola може бути безпечнішим джерелом натуральних барвників,

– зазначили науковці.

Грибок з протираковою дією

Вчені змогли показати, що цис-кавернамін може перетворюватися на іншу сполуку, яку вони називають монанікотиновою кислотою (МНК). У лабораторних тестах на ракових клітинах передміхурової залози та сечового міхура вчені виявили, що МНК має протипухлинні властивості, уповільнюючи ріст і міграцію цих ракових клітин, блокуючи ключовий сигнальний шлях.

За словами авторів нової роботи, цей грибок можна вирощувати у біореакторах із використанням сільськогосподарських відходів, що має допомогти дослідникам розширити застосування технології. Треба зробити велику роботу, щоб перетворити пігмент на клінічний препарат для лікування раку, тому його використання як консервант для харчових продуктів здається ближчою перспективою.