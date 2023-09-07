Вейпінг дуже негативно впливає на статеве здоров'я чоловіків

Електронні сигарети (вейпи) нерідко подають як безпечнішу альтернативу звичному тютюнопалінню. Але дослідження турецьких вчених показало, що вейпінг – загроза для чоловічої фертильності.

Нове дослідження куріння

Щоб показати вплив електронних і традиційних сигарет на сечостатеву систему, дослідники провели серію дослідів з дорослими самцями щурів: 24 тварини розділили на три групи (одна з них – контрольна), а потім піддавали впливу пари від вейпів або тютюнового диму в спеціальній скляній посудині.

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У піддослідних щурів оцінили рівень котиніну в сечі, масу яєчок, гонадосоматичний індекс (співвідношення ваги яєчок до ваги тіла, у відсотках), кількість та рухливість сперматозоїдів, гістологію яєчок та біохімічні показники. Результати порівняли з показниками контрольної групи, на яку не вплинув дим.

Вейп та цигарки дуже негативно впливає на чоловіче здоров’я

У щурів, яких “окурювали” тютюновим димом і парою від вейпів, вчені відзначили зменшення розміру яєчок, деформацію насіннєвих канальців, поділ та відмирання статевих клітин та клітин Сертолі. У важких випадках спостерігалися припинення відділення статевих клітин, утворення порожнин, некроз, фіброз та атрофію. Також аналізи показали підвищення рівня маркерів окисного стресу.

Кількість сперматозоїдів у щурів, які дихали вейпом, виявилася трохи нижчою, ніж у тварин з контрольної групи: 95,1 мільйона сперматозоїдів на мілілітр проти 98,5 мільйона на мілілітр. Найгірше з цим були справи у піддослідних з “тютюнової” групи: у них нарахували 89 мільйонів сперматозоїдів на мілілітр. У цих же щурів були найменші тестикули серед учасників експерименту.

Результати дослідження свідчать про зміну гістопатології яєчок, спермограми та параметрів окислювального стресу у щурів, які зазнали впливу тютюнового диму та пари від електронних сигарет,

– зазначили вчені.

Хоча шкода тютюнопаління для репродуктивної здатності чоловіків добре відома, досліджень про вплив електронних сигарет на фертильність не так багато. Вчені заявили, що планують продовжувати роботу у цьому напрямку, щоб розширити знання про наслідки вейпінгу для чоловічого здоров'я. Це важливо, враховуючи поширення міфів про нібито нешкідливість вейпів та їх зростаючу популярність серед молоді.