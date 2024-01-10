Зʼясували, яка дієта значно зменшує ризик зараження коронавірусом

Коронавірус призвів до більш ніж 1,2 мільйона смертей, з кожним холодним сезоном спостерігається новий сплеск захворюваності. Зовсім несподівано вчені виявили новий метод профілактики – раціон, багатий на овочі, бобові та горіхи, але з малим вмістом молочних продуктів та м'яса.

Тедрос Адханом Гебрейєсус, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, нещодавно закликав до повернення до використання масок і продовження вакцинації проти коронавірусу. Він зазначив, що "кількість респіраторних захворювань, викликаних коронавірусом, грипом та іншими патогенами, зростає в багатьох країнах уже кілька тижнів".

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У попередніх дослідженнях йшлося про те, що дієта відіграє ключову роль у боротьбі з COVID-19 та впливає на ризик розвитку ускладнень. Цього разу вчені вирішили оцінити можливий вплив харчових звичок на частоту захворюваності, тяжкість та тривалість захворювання серед 702 дорослих добровольців.

Нове дослідження коронавірусу та дієти

У ході опитування учасники поділилися інформацією про свій звичайний режим харчування, спосіб життя та медичну історію, включаючи вакцинацію проти коронавірусу. Потім вони були поділені на дві групи: всеїдні, і ті, хто переважно дотримується рослинного харчування, не повністю відмовляючись від м'яса (278).

Другу групу потім розділили на підгрупи: 87 були включені до групи флекситаріанців/напіввегетаріанців, які їдять м'ясо три або менше разів на тиждень, а 191 були вегетаріанцями або веганами.

Встановлено, що ті, хто дотримується переважно рослинної або вегетаріанської дієти, зазвичай їдять більше овочів, бобових та горіхів і менше або взагалі не вживають молочних продуктів та м'яса. Всеїдні добровольці повідомили про вищий рівень захворюваності та нижчий рівень фізичної активності, а також про значно вищий рівень зайвої ваги та ожиріння. Ці фактори пов'язані з високим ризиком зараження коронавірусом та розвитком важких симптомів та ускладнень.

Дієта впливає на ризик зараження коронавірусом

Усього 330 осіб (47%) заявили, що перехворіли на COVID-19. З них 224 (32%) повідомили, що у них були легкі симптоми, а у 106 (15%) спостерігалися симптоми середнього та тяжкого ступеня. У всеїдних значно вищий рівень захворюваності на COVID-19, ніж у груп, що харчуються рослинною їжею: 52% проти 40%. У них також був вищий ризик зараження, від помірного до тяжкого: 18% проти 11%.

Після врахування важливих факторів (вага, хронічні захворювання, рівень фізичної активності) вчені не виявили різниці в тяжкості симптомів між всеїдними та групами, що харчуються рослинною їжею. Але у тих, хто дотримувався переважно рослинної або вегетаріанської/веганської дієти, ймовірність зараження коронавірусом виявилася на 39% нижчою, ніж у всеїдних.

Автори дослідження припустили, що рослинна дієта дає більше поживних речовин, які зміцнюють імунітет та допомагають боротися з вірусними інфекціями. Рослинна їжа багата антиоксидантами, фітостеринами та поліфенолами, які позитивно впливають на різні типи клітин, що беруть участь в імунній функції, і мають прямі противірусні властивості.