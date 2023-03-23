Дружба виявилася дуже важливою для здоров'я жінок

Група вчених з Австралії та США виявили, що жінки, які мали гарні дружні стосунки в середньому віці, менше страждали від хвороб в старості.

Нове дослідження здоров'я жінок

Аби дійти до таких висновків вчені вивчили дані 7694 австралійок. Їхнє здоров’я та емоційний стан регулярно відстежувався за допомогою анкетування, яке проводилось з 1996 по 2016 рік.

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У цих анкетах жінок просили оцінювати їхній ступінь задоволеності стосунками з партнером, сім’єю, друзями, колегами по роботі та просто знайомими. Для оцінювання використовували чотирибальну шкалу. Також учасниці повинні були вказувати чи розвинулись у них якісь із захворювань, притаманні їхньому віку.

Це до прикладку: астма, артрит та остеопороз. Також для чистоти дослідження вчені зібрали додаткову інформацію, таку як: сімейне становище, рівень фізичної активності та шкідливі звички.

Гарні стосунки з людьми покращують здоров'я

У результаті 20 років моніторингу, більш ніж у половини жінок, які оцінили свої стосунки найнижчим балом, а це 4484 учасниці – розвинулись та накопичились одразу по декілька хронічних захворювань. На противагу їм, у іншої частини жінок, які у своїх анкетах повідомляли про високий рівень задоволеності відносинами, ймовірність появи одночасно кількох недуг була вдвічі нижчою.

За словами вчених, добрі відносини з сім'єю, друзями та колегами впливають на ризик розвитку численних хвороб не менше ніж надмірна вага чи зловживання тютюном або алкоголем.

Оскільки дослідження проводилось серед австралійських жінок, вчені не можуть до кінця стверджувати, що висунута гіпотеза стосується і чоловіків та інших народів. З усім тим, таке відкриття має слугувати поштовхом до того, аби проводились схожі дослідження, щоб покращити якість життя в старості мільйонам людей.



Авторка: Ірина Кріксон