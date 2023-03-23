Дружба оказалась очень важной для здоровья женщин

Группа ученых из Австралии и США обнаружили, что женщины, имевшие хорошие дружеские отношения в среднем возрасте, меньше страдали от болезней в старости.

Новое исследование здоровья женщин

Чтобы прийти к таким выводам ученые изучили данные 7694 австралиек. Их здоровье и эмоциональное состояние регулярно отслеживались с помощью анкетирования, которое проводилось с 1996 по 2016 год.

Также на тему: Высокое давление повышает риск еще одного опасного заболевания

В этих анкетах женщин просили оценивать их степень удовлетворенности отношениями с партнером, семьей, друзьями, коллегами по работе и просто знакомыми. Для оценки использовали четырехбалльную шкалу. Также участницы должны были указывать, развились ли у них какие-либо заболевания, присущие их возрасту.

Это к приложению: астма, артрит и остеопороз. Также для чистоты исследования ученые собрали дополнительную информацию, такую как семейное положение, уровень физической активности и вредные привычки.

Хорошие отношения с людьми улучшают здоровье

В результате 20 лет мониторинга более чем у половины женщин, которые оценили свои отношения самым низким баллом, а это 4484 участницы – развились и накопились сразу по несколько хронических заболеваний. В противоположность им, у остальной части женщин, которые в своих анкетах сообщали о высоком уровне удовлетворенности отношениями, вероятность появления одновременно нескольких недугов была вдвое ниже.

По словам ученых, хорошие отношения с семьей, друзьями и коллегами влияют на риск развития многочисленных болезней не менее чем избыточный вес или злоупотребление табаком или алкоголем.

Поскольку исследование проводилось среди австралийских женщин, ученые не могут до конца утверждать, что выдвинутая гипотеза касается мужчин и других народов. Со всем этим такое открытие должно служить толчком к тому, чтобы проводились подобные исследования, чтобы улучшить качество жизни в старости миллионам людей.



Автор: Ирина Криксон