Відтепер межі літнього віку змістились: коли на думку людей настає старість

Згідно з новим дослідженням, дорослі та літні люди вважають, що старість приходить пізніше, ніж це було кілька десятків років тому. Поняття того, коли починається цей життєвий етап, змінюється в міру старіння і з покоління в покоління.

Нове дослідження старіння

Вчені з Університету Гумбольдта в Берліні (Німеччина), Стенфордського університету (США), Університету Люксембурга (Люксембург) та Німецького інституту економічних досліджень (Німеччина) провели дослідження. Вони вивчали, як уявлення людей про початок старості змінюються залежно від їхнього віку та покоління.

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Згідно з результатами, молодші покоління вважають, що старість приходить пізніше, а з віком люди схильні відкладати початок цього періоду.

В рамках дослідження було проведено опитування за участю 14 056 осіб із Німеччини, народжених у період з 1911 по 1974 рік. Протягом 25 років, починаючи з 1996 року, їх питали, людей якого віку вони могли б назвати старими. Кожен респондент відповідав на це запитання від одного до восьми разів. У період, коли вчені збирали дані, учасникам дослідження було від 40 до 100 років.

Коли настає старість

Результати показали, що люди, що народилися 1931 року, у віці 65 років вважають, що старість настає 74 роки. Однак, люди, що народилися на 13 років пізніше, у цьому ж віці вважають, що старість настає у 75 роки.

Попри різні відповіді людей, які народилися раніше і пізніше 1935 року, сприйняття народжених у 1936 – 1951 роки та 1952 – 1974 роки практично не відрізнялося. При цьому стаючи старшими, респонденти переглядали свою думку про вік, коли починається старість. Чим пізніше народилися учасники дослідження, тим сильніше вони "відсували" настання цього періоду.

Автори статті припускають, що загальне збільшення віку, який люди вважають початком старості, може бути пов'язане з підвищенням очікуваної тривалості життя або пізнішим настанням пенсійного віку. Бажання "відстрочити" старість, на їхню думку, пояснюється страхом старіння, який пов'язаний із поширеними у західних культурах негативними стереотипами щодо якості життя. Крім того, людям властиво вважати старими тих, хто на старший за них самих: через це власний вік сприймається "недостатнім" для настання старості.

Вчені також зазначили, що жінки вважають, що старість настає пізніше, ніж чоловіки. Молодший вік вказували самотні люди та ті, хто мав слабке здоров'я. Однак ці фактори, а також рівень освіти сприйняття власного віку, не повністю пояснюють отримані результати. Далі вчені планують вивчити, чи ця тенденція "відкладати" старість збережеться і як сприйняття старіння і старості залежить від країни і культур.