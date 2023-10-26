Як зменшити наслідки сидячого способу життя: знайшли доступний спосіб

За результатами багатьох досліджень стає очевидним, що помірна фізична активність позитивно впливає як при фізичних, так і при психічних проблемах. Сьогодні вчені доводять, що заняття спортом здатні компенсувати підвищений ризик смертності, пов'язаний із малорухомим способом життя.

У розвинених країнах дорослі проводять багато часу в сидячому положенні, в середньому від 9 до 10 години на день. Цей сидячий час в основному пов'язаний з роботою, але навіть вдома багато людей люблять посидіти перед комп'ютером або телевізором. Проблема полягає в тому, що такий малорухливий спосіб життя пов'язаний із підвищеним ризиком передчасної смерті.

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Нове дослідження сидячого способу життя

Науковці з Норвегії, на чолі з Якобом Тарпом зробили спробу з'ясувати, чи може фізична активність вплинути на зв'язок між часом, проведеним у сидячому положенні, та ризиком смерті. Для цього вони об'єднали дані учасників із чотирьох різних груп, які були обладнані активними трекерами. Їхньою метою було визначити, який рівень фізичної активності та скільки часу, проведеного в сидячому положенні, може вплинути на ризик передчасної смерті.

Всього було 11989 учасників, вік яких перевищував 50 років, за ними спостерігали не менше двох років. Аналіз показав, що з усіх учасників дослідження, 5943 людини проводили у сидячому положенні менше 10,5 години на день, тоді як 6042 людини проводили понад 10,5 години на день у сидячому положенні.

Як зменшити наслідки сидячого способу життя

Протягом п'яти років померли 6,7% (805 осіб) учасників дослідження. З них 357 осіб (6%) проводили менше 10,5 години у сидячому положенні щодня, тоді як 448 осіб (також 6%) проводили понад 10,5 години у сидячому положенні.

Загалом сидячий спосіб життя понад 12 годин на день був пов'язаний з підвищеним ризиком смерті на 38% порівняно з тими, хто сидів по вісім годин. Проте цей ризик смерті зменшувався зі збільшенням часу, витраченого на помірну та енергійну фізичну активність. Додаткові 10 хвилин на день були пов'язані зі зменшенням ризику смерті на 15% у тих, хто сидів менше 10,5 годин, і на 35% серед тих, хто проводив понад 10,5 годин у сидячому положенні щодня.