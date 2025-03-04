Жіночі виділення: які є нормою, а які – проблемою, та що з ними робити

Майже прозорі, білуваті, сирні, схожі на яєчний білок – виділення з піхви можуть відрізнятися за кольором, запахом і консистенцією.

Як зрозуміти, які з них є нормою, а які можуть свідчити про проблеми, і що робити в кожному випадку – розібрався 24 Канал. Для написання статті ми використали такі джерела: NHS, American College of Obstetricians and Gynecologists, Cleveland Clinic.

Також на тему Як зрозуміти, що ви безплідні

Нормальні виділення з піхви

Піхвові виділення – це природний процес, який виконує важливі функції. Нормальні виділення:

не мають різкого чи неприємного запаху;

є прозорими або білуватими;

можуть бути як водянистими, так і густими.

Більшість виділень – це ознака нормальної роботи організму, що демонструє здатність піхви до самоочищення. Вони містять секрет залоз, шийковий слиз і продукти життєдіяльності мікроорганізмів, які є в піхві.

Головну роль у формуванні нормальних виділень відіграють лактобактерії, які підтримують здоровий баланс мікрофлори. Умовно-патогенні мікроорганізми, що також живуть у піхві, можуть впливати на кількість і вигляд виділень.

Ці виділення служать для зволоження слизової оболонки і захисту органів малого таза від інфекцій. Вони починають з’являтися з початком статевого дозрівання, коли жіночий гормон естроген стимулює ріст лактобактерій.

Що впливає на виділення

Характер виділень безпосередньо залежить від рівня естрогену. Наприклад:

перед овуляцією їх стає більше, і вони нагадують яєчний білок;

у підлітковому віці, перед першими місячними, виділення можуть бути рясними;

під час вагітності або приймання гормональних препаратів їх обʼєм також збільшується.

Навіть у новонароджених дівчаток можуть бути піхвові виділення через вплив материнського естрогену, який передається через плаценту.

Нормальні зміни протягом циклу

Кількість виділень змінюється залежно від фази менструального циклу. Збільшення виділень перед овуляцією і їх зменшення після місячних – це нормально.

У період менопаузи кількість виділень значно зменшується через зниження рівня естрогену. Якщо при цьому виникають сухість або свербіж, варто звернутися до лікаря, щоб підібрати відповідне лікування.

Чи потрібно щось робити з нормальними виділеннями

Ні, боротися з природними виділеннями не потрібно. Спроби позбутися їх, наприклад, за допомогою спринцювання, можуть порушити мікрофлору піхви та викликати гінекологічні проблеми.

Якщо кількість виділень викликає дискомфорт, можна використовувати щоденні прокладки. Однак гінекологи радять обирати дихаючі прокладки без ароматизаторів і вчасно їх змінювати.

Як розрізнити патологічні виділення

Зверніть увагу на такі ознаки:

Колір. Жовтуваті, зеленуваті, сірі чи коричневі виділення можуть свідчити про інфекцію.

Жовтуваті, зеленуваті, сірі чи коричневі виділення можуть свідчити про інфекцію. Консистенція. Пінисті або сирні виділення зі свербежем чи зміною кольору можуть бути ознакою захворювання.

Пінисті або сирні виділення зі свербежем чи зміною кольору можуть бути ознакою захворювання. Запах. Різкий, неприємний запах, схожий на тухлу рибу, – це сигнал патології.

Різкий, неприємний запах, схожий на тухлу рибу, – це сигнал патології. Кількість. Різка зміна обсягу виділень (збільшення чи зменшення) також може свідчити про проблему.

Можливі причини патологічних виділень

Аномальні виділення можуть бути викликані:

інфекціями, такими як кандидоз, бактеріальний вагіноз, трихомоніаз, гонорея, хламідіоз, герпес;

наявністю сторонніх предметів у піхві (наприклад, забутого тампона);

алергічними реакціями.

Наприклад, при молочниці виділення часто мають сирну консистенцію і супроводжуються свербежем та печінням. Для встановлення точного діагнозу необхідний візит до гінеколога.

Неефективні способи лікування

Деякі "народні методи" боротьби з виділеннями, такі як спринцювання, пробіотики, кокосова олія чи яблучний оцет, не мають доведеної ефективності. Ба більше, їх використання може лише погіршити стан.

Що робити, коли виділення ненормальні

При будь-яких підозрілих симптомах краще звернутися до гінеколога. Лікар проведе огляд, за потреби призначить аналізи і підбере лікування.

Для профілактики проблем рекомендується:

використовувати м’яке мило для гігієни зовнішніх статевих органів; відмовитися від парфумованих гелів і засобів для інтимної гігієни; не носити синтетичну чи тісну білизну, віддаючи перевагу бавовняній; не проводити спринцювань, адже піхва очищується самостійно.

Своєчасний візит до лікаря допоможе зберегти здоров’я та уникнути гінекологічних захворювань, пов’язаних з аномальними виділеннями.