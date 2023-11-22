Чи потрібний секс жінкам так само, як і чоловікам

Сексуальність і лібідо жінок досі оповите багатьма упередженнями та міфами. Досить часто можна почути твердження, що для жінок секс не є таким важливим і потрібним, як чоловікам.

Зокрема, вважають, що на відміну від чоловіків, для жінок секс не є базовою потребою. Натомість для чоловіків секс є життєво необхідним, а його брак, нібито, веде до суттєвих проблем зі здоров'ям.

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Насправді ж секс не є базовою потребою ні для жінок, ні для чоловіків, адже люди не помирають від відсутності сексу.

Також немає наукових підтверджень, що тривале утримання від сексу може мати певні ризики для здоров'я. Водночас досліджень на тему користі від сексу достатньо.

Чим корисний секс для здоров'я

Так, якщо говорити про користь для жінок, то статевий акт сприяє укріпленню м'язів тазового дна, а ось щодо чоловіків – впливає на зменшення ризику раку простати. Узагалі секс позитивно впливає на самопочуття, на стан імунної системи і знижує ризик серцево-судинних хвороб для всіх.

Є переваги і для ментального здоров'я, адже секс знижує рівень стресу й тимчасово покращує настрій.

Істина в тому, що і жінки, і чоловіки можуть мати повноцінне і насичене життя як із сексом, так і без нього. Фахівці наголошують, що кожен і кожна мають самостійно вирішувати, чи є секс для них важливою потребою, але точно не можуть змушувати задовольняти цю потребу інших.