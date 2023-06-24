За 12 тижнів ці тренування допомогли жінці змінити тіло до невпізнаваності

Урваші Роу 51 рік і всього за 12 тижнів вона змінила своє життя та тіло завдяки спорту та здоровому харчуванню. Вона поділилась кількома секретами, які допомогли їй досягти разючих результатів.

Жінка поділилась, що вона завжди була поміж тих, хто міг їсти усе, що заманеться, а вага залишалась приблизно однаковою. Однак, ближче до 40-ка вона помітила, що її тіло змінюється, а вага збільшується.

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Чому жінка наважилась на зміни

Крім того, у сім'ї Урваші були випадки серцево-судинних захворювань та цукрового діабету, а це означало, що зайва вага може стати проблемою й для неї, збільшити ризики розвитку цих хвороб і у неї.

Моїй мамі, якій за 70, зараз важко підіймати речі. Я бачу, як їй важко, і хочу намагатися цього уникнути. Я почала уявляти своїх майбутніх онуків (у мене є донька, якій за тридцять, але онуків ще немає) і як я хотіла б мати можливість їх підняти, коли будемо прикрашати ялинку,

– поділилась жінка своїми переживаннями.

Водночас Урваші і не вела пасивний спосіб життя, навпаки – вона пробігла два марафони – але ніколи раніше не займалася силовими тренуваннями.

Тож, вона вирішила обговорити це питання із тренером, який допоміг скласти план тренувань та раціон.

"Я не фанатка зважування, для мене це були просто цифри, але тренер виміряв мій жир штангенциркулем і окружність моєї талії, і показники геть не вписувались у норму", – розповіла жінка.

Фахівці також переглянули раціон жінки, виявилось, що вона їла недостатньо, і через це метаболізм уповільнювався.

І головне – Урваші почала силові тренування і це стало ключем до стрункості.

Різниця в моєму тілі була неймовірною. Я, звісно, ​​не тільки ставала сильнішою, я відчувала себе значно здоровішою, моє самопочуття покращилось, – розповіла жінка.

За її словами, змінилася і форма її тіла – через 12 тижнів заміри показали, що вона перейшла у здорову зону, і це стало величезним полегшенням.

Які тренування виконує Урваші

Я займаюся важкою атлетикою 3 рази на тиждень, один раз з тренером і двічі самостійно, дотримуючись свого плану. У п'ятницю я займаюся йогою та медитацією, що дійсно налаштовує мене на вихідні.

Я також проходжу 10 тисяч кроків щодня.

Урваші розповіла, що не рахує калорії, але стежить за тим, аби отримувати щодня 100 грамів білка.

Секретики жінки, які, на її думку, допомогли їй зберегти ефект схуднення