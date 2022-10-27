Лікарка видалила 23 контактні лінзи з ока пацієнтки

У каліфорнійському Ньюпорт-Біч офтальмолог Катерина Куртєєва дістала з очей літньої американки 23 забуті контактні лінзи.

Каліфорнійська офтальмологиня була шокована, виявивши, що в оці пацієнтки, яка скаржилася на біль і поганий зір, застрягли 23 контактні лінзи. Жінка забула знімати їх щодня перед сном.

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Забуті лінзи

Лікарка Катерина Куртєєва опублікувала приголомшливим відео, як вона делікатно витягує тонкі лінзи. Вразливим людям краще його не переглядати.

Рідкісний випадок, коли хтось забував знімати контактні лінзи на ніч і продовжував надягати нові щоранку. 23 дні поспіль!!! Вчора мені довелося їх усіх дістати,

– розповіла лікарка.

Видалення контактних лінз

Старі контактні лінзи злиплися в зелену масу, що покриває око. Лікарю довелося витягувати їх ватяною паличкою по одній. Наразі жінка почувається добре і планує продовжувати носити контактні лінзи. Вона наголосила, що не знає, як могла забути зняти їх.

Лікарка додала, що їй довелося використати дуже тонкий хірургічний інструмент, ювелірний пінцет, щоб їх розділити. Вони склеїлися після того, як місяць пролежали під віком.

Випадок мешканки Ньюпорт-Біч не поодинокий. Рекорд належить 67-річній британці, яка за 35 років забула в оці 27 лінз.