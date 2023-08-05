35-річна жінка випила 2 літри води і померла від набряку мозку: чому так сталось
Джерело:WRTV
35-річна американка Ешлі Саммерс, відпочиваючи на пляжі з родиною, випила 4 пляшки столової води, а повернувшись додому померла унаслідок набряку мозку. Виявилось, у неї сталась інтоксикація організму.
Лікарі констатували набряк мозку і хоч спершу не могли визначити причину, дізнавшись, що Ешлі випила 4 півлітрові пляшки води за 20 хвилин, зрозуміли, що мова про рідкісне отруєння водою, причому якісною.
Дивіться також Користь чи шкода: які соки з супермаркету безпечно вживати
Отруєння може статися через те, що в організм одномоментно надходить надто багато води і недостатньо натрію,
– пояснив доктор Блейк Фроберг, токсиколог з IU Health.
Симптоми інтоксикації водою:
- погане самопочуття;
- м'язові болісні спазми;
- нудота;
- головний біль.
Як уникнули інтоксикації
Лікарі пояснюють, що попри те, що це рідкісне явище, влітку, а особливо в спеку, воно таки трапляється і може може призводити до плачевних наслідків.
Якщо ви працюєте на вулиці або проводите час на пляжі, переконайтеся, що п'єте рідину, яка містить електроліти, натрій і трохи калію,
– радить доктор Фроберг.
35-річна Ешлі Саммерс була посмертним донором органів: її серце, печінку, легені, нирки та частину своєї кісткової тканини – пересадили іншим людям. Жінка допомогла врятувати життя п'яти пацієнтів.