35-летняя женщина выпила 2 литра воды и умерла от отека мозга: почему так произошло

35-летняя американка Эшли Саммерс, отдыхая на пляже с семьей, выпила 4 бутылки столовой воды, а вернувшись домой умерла по причине отека мозга. Оказалось, у нее произошла интоксикация организма.

Врачи констатировали отек мозга и хоть сначала не могли определить причину, узнав, что Эшли выпила 4 пол-литровые бутылки воды за 20 минут, поняли, что речь о редком отравлении водой, причем качественной.

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Отравление может произойти из-за того, что в организм одномоментно поступает слишком много воды и недостаточно натрия.

– объяснил доктор Блейк Фроберг, токсиколог из IU Health.

Симптомы интоксикации водой:

плохое самочувствие;

мышечные болезненные спазмы;

тошнота;

головная боль.

Как избежали интоксикации

Врачи объясняют, что, несмотря на то, что это редкое явление, летом, а особенно в жару, оно случается и может приводить к плачевным последствиям.

Если вы работаете на улице или проводите время на пляже, убедитесь, что пьете жидкость, содержащую электролиты, натрий и немного калия,

– советует доктор Фроберг.

35-летняя Эшли Саммерс была посмертным донором органов: ее сердце, печень, легкие, почки и часть своей костной ткани пересадили другим людям. Женщина помогла спасти жизнь пяти пациентов.