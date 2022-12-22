Жінка нарадила близнюків з ембріонів, яких заморозили 30 років тому

Подружжя з США нещодавно народило близнюків, використовуючи ембріони, які заморозили три десятиліття тому.

Народження близнюків стало можливим завдяки допомозі організації в Теннессі, яка спеціалізується на донорстві ембріонів. Малюки встановили рекорд як найдовше заморожені ембріони, які призвели до народження.

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Найдовше заморожені ембріони

ЕКЗ — це багатоетапний процес, який включає стимулювання яєчників для виробництва якомога більшої кількості яйцеклітин, а потім вилучення цих яйцеклітин для запліднення спермою в чашці Петрі. Важко знати, скільки яйцеклітин зрештою стане життєздатними ембріонами, які можна імплантувати в матку. Навіть тоді не всі ці ембріони зможуть народитися живими, тому корисно мати додаткові ембріони.

Тому люди, які проходять ЕКЗ, часто мають зайві ембріони після того, як вони народжують дітей. Їх можна заморозити та пожертвувати, щоб інші люди змогли їх виносити і народити. У випадку сім'ї Ріджвей ці діти були заморожені ще в 1992 році.

Після кріоконсервації ембріони дуже тендітні і не всі переживають розморожування. У цьому випадку із п'яти вижили троє. Імплантувати вдалося двох. І 31 жовтня 2022 року на світ з'явилися двоє здорових близнюків, які встановили рекорд як найдовше заморожені ембріони.

Про донорство ембріонів

Донорство ембріонів – це один зі способів допомогти іншим будувати свої сім’ї. Ви можете пожертвувати власні ембріони знайомим або передати їх організації, яка допоможе знайти реципієнта.

Якщо ви використовуєте донорські ембріони, ви народите дитину, яка біологічно не пов’язана з вами, але юридично є вашою дитиною. Якщо ви пожертвуєте власні ембріони, хтось інший може народити вашу біологічну дитину з усіма законними правами батьків.